"Pékin Express" : Inès et Lola éliminées, le classement de la 1ère étape

Jeudi 8 février 2024 à partir de 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg vous a proposé de suivre la première étape de la 18ème saison de "Pékin Express" au terme de laquelle Inès et Lola ont été éliminées.

Pour cette première étape, les 8 binômes ont découvert l’Indonésie et plus particulièrement l’envoûtante et mystérieuse île de Bali.

Ils ont été immédiatement mis dans le bain avec une mission sur l’immense lac Batur, aux eaux cristallines et sacrées. Et leurs capacités physiques ont été mises à rude épreuve à peine la compétition débutée.

Cette étape a été aussi l’occasion de rencontrer un peuple authentique, aux multiples influences culturelles et religieuses. Les soirées chez les Balinais ont été placées sous le signe de l’émotion et de la découverte.

Cette première étape a été remportée par Patrick et Myriam, le grand-père et sa petite fille qui récpuèrent la première amulette de la compétion.

2ème position : Patricia et Jessica .

et . 3ème position : Madhy et Manu en posséssion du drapeau blanc.

et en posséssion du drapeau blanc. 4ème position : Flavie et Jérémy .

et . 5ème position : Louison et Ryad

Arrivées en dernière position, Inès et Lola ont du choisir un binôme adverse pour le duel final. Leur choix s'est porté sur le bînome d'inconnus : Louison et Ryad.

Ce duel final a opposé Lola et Louison sur une courte course de 3 kilomètres jusqu'à une école primaire dans une classe de musique où ils devaient reconnaitre 3 chansons enfantines jouées par des professeurs avec un instrument traditionnel originaire de l'est de Java.

Arrivée après Lola à l'école, Louison a reconnu plus vite les chansons et a pu reprendre avant elle le stop pour retourner vers Stéphane Rotenberg et terminer vainqueur du duel final.

Mallheurement pour Inès et Lola, l'enveloppe noire a révélé que l'étape était éliminatoire. Elle quittent donc l'aventure sur cette première étape.