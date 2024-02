"Pékin Express" : Flavie et Jérémy éliminés, le classement de la 2ème étape

Jeudi 15 février 2024 à partir de 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg vous a proposé de suivre la seconde étape de la 18ème saison de "Pékin Express" au terme de laquelle Flavie et Jérémy ont été éliminée.

Avant le lancement de la course, un nouveau binôme a rejoint les autres candidats : Romain et Laura qui remplacent Brandon et Nathan qui ont abandonné lors du premier épisode.

Romain est coiffeur, Laura est sa cliente depuis 10 ans. Ils ne se connaissent pas vraiment mais espèrent que cette aventure va leur permettre de mieux se découvrir et devenir des amis.

Pour cette 2ème étape, les candidats ont affronté un monstre, le roi des volcans : le Kawah Ijen ! C’est un trek à la fois stratégique, mais surtout ultra physique qui les a attendu dans ce cadre exceptionnel. Volutes de souffre et lac acide, ont été le décor de cette première journée qui a poussé à bout les équipes.

Mais cette 2ème étape a été aussi l’occasion de revoir la fameuse roulette infernale, avec de nouvelles contraintes de stop imaginées pour cette saison.

Après Bali, les équipes ont vécu un accueil chaleureux pour leurs soirées sur l’île de Java. Ils ont découvert la culture et les traditions javanaises, et certains binômes ont eu du mal à retenir leur émotion devant tant de générosité.

Cette première étape a été remportée par Romain et Laura, fraichement arrivés dans la compétition, ils remportent la seconde amulette.

2ème position : Patricia et Jessica .

et . 3ème position : Flavie et Jérémy .

et . 4ème position : Madhy et Manu .

et . 5ème position : Patrick et Myriam.

Arrivés en dernière position, Louison et Ryad ont du choisir un binôme adverse pour le duel final. Leur choix s'est porté sur le binôme suisse : Flavie et Jérémy.

Ce duel final a opposé Flavie et Louison sur une courte course de 4 kilomètres jusqu'à un quartier résidentiel dans lequel ils ont du effectuer une mission. ils se sont prêtés à un jeu local très populaire auprès des enfants : manger 10 crackers suspendus à des hauteurs différentes tout en ayant les mains attachées dans le dos. Outre la difficulté pour les attrapés, ces biscuits sont très secs et ont un goût pour le moins... particulier !

Arrivé après Flavie sur la mission, Louison a très rapidement rattrapé son retard. C'est quasiment ensemble que les deux candidats ont repris le stop mais malheureusement pour Flavie qui a été victime des embouteillages dans la ville, c'est une nouvelle fois Louison qui a rejoint Stéphane Rotenberg et terminé vainqueur du duel final.

L'enveloppe noire a révélé que l'étape était éliminatoire. Malgré être arrivés 3ème de l'étape, Flavie et Jérémy quittent donc l'aventure "Pékin Express".