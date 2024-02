"Pékin Express" : 1 abandon, 1 retour, résumé et classement de la 3ème étape

Jeudi 22 février 2024 à partir de 21:10, Stéphane Rotenberg vous a proposé de suivre sur ¨M6 la 3ème étape de "Pékin Express, sur les trace du tigre d'or" au cours de laquelle le drapeau noir à fait son retour...

Une étape qui a débuté par l'annonce de l'abandon de Madhy et Manu sur décision médicale. Souffrant du pied, Madhy a du repartir vers la France pour y subir une intervention chirurgicale. Et comme le veut la règle de "Pékin Express", c'est le dernier binôme éliminé qui revient dans la course. Ce sont donc Flavie et Jérémy qui sont de retour dans la compétition.

Après une mission dans un marché local où il fallait reconstituer le mot « VOLCAN » en récupérant des lettres éparpillées au milieu d'un bac grouillant d'anguilles, les candidats ont récupéré l'adresse où rejoindre Stéphane Rotenberg près de l'uun des joyaux de l’Indonésie : le volcan Bromo, sa mer de sable et son cratère fumant !

Les candidats ont vécu des moments cocasses avec un premier auto-stop rythmé par les mimes à faire deviner à leur chauffeur ! Les binômes de cette saison ont fait preuve de beaucoup d’imagination pour se faire accepter en voiture.

Arrivés en première position sur la première partie de l'étape, Flavie et Jérémy ont remporté un bonus d’exception dans ce décor unique, un nuit dans un hôtel de luxe.

Pour cette étape, l’ambiance des soirées a été paisible et montagneuse. Les candidats ont été à la rencontre des habitants d’un petit village perché à plus de 2000 mètres d’altitude au pied du volcan Bromo pour y vivre des moments inoubliables.

Cette 3ème étape a été marquée par le retour du fameux drapeau noir. Franchir la ligne d'arrivée avec le drapeau, ou le garder plus de deux heures c'est le duel final assuré. Immunisés pour la 3ème fois en 3 étapes, Jérôme et Emma ont eu la lourde tâche de transmettre le drapeau noir à un premier binôme et leur choix s'est porté sur Flavie et Jérémy. La course a pris des allures infernales avec ce drapeau qui est passé de de main en main et des binômes qui ont été prêts à tout pour l’éviter. Malgré s'en être débarrassé, Flavie et Jérémy l'ont récupéré et se sont classés en dernière position de l'étape.

Cette deuxième étape a été remportée une nouvelle fois par Romain et Laura qui récupèrent leur 2ème amulette.

2ème position : Patrick & Myriam

3ème position : Ryad & Louion

4ème position : Patricia et Jessica

5ème position : Flavie & Jérémy

Pour le duel final, Flavie et Jérémy ont décidé d'affronter une nouvelle fois sur le duel final le binôme d'inconnus : Louison et Ryad. Et c'est Jérémy qui va affronter Ryad qui se lance pour la 3ème fois sur ce duel final.

Une course rapide, une mission, un retour... C'est dans un parc situé à 5 kilomètres que Jérémy et Ryad ont découvert leur mission dans un parc : reproduire 15 coups de gongs dans un ordre bien précis en mémorisant des couleurs lorsque l'air est joué par un musicien local. Malgré son retard sur Jérémy, Ryad a réussi a terminer premier cette mission. Reparti en tête vers Stéphane Rotenberg, Ryad a joué de malchance à cause de son chauffeur qui a décidé de l'arrêter en plein trajet. C'est donc Jérémy qui est revenu le premier, condamnant Louison et Ryad à l'élimination.

L'enveloppe noire a révélé que cette 3ème étape était non éliminatoire. Louison et Ryad restent donc dans la course et prendront le départ de la 4ème étape avec un handicap... malodorant !