"Pékin Express" : Patricia et Jessica ont été éliminées, le classement de la 4ème étape

Jeudi 29 février à partir de 21:10, Stéphane Rotenberg vous a proposé de suivre sur M6 la 4ème étape de "Pékin Express, sur les traces du tigre d'or" à l'issue de laquelle Patricia et Jessica ont été éliminées.

Pour cette dernière étape en Indonésie, les candidats ont découvert l’Est de Java et plus particulièrement le royaume de Kediri.

Sauvés par l'enveloppe noire qui a révélé que la précédente étape n'était pas éliminatoire, Louison & Ryad ont pris le départ de la course avec une vendeuse de durian, un fruit au parfum nauséabond...

La première journée de course a été rythmée par la terrible épreuve du Piment Express, véritable supplice pour les candidats. Manger un piment ou descendre de voiture à chaque sonnerie de la balise...

Le drapeau rouge a également fait son grand retour pour la première, et pas la dernière fois dans cette saison... Il a été récupéré par Flavie et Jérémy.

C'était aussi l’occasion pour les candidats de vivre des moments de découverte et d’émotion avec les locaux qui les ont accueilli pour la soirée.

Pour la 4ème fois consécutive, Jérôme et Emma ont remporté l'épreuve d'immunité.

Le classement de la 4ème étape :

Flavie et Jérémy qui remportent leur première amulette. Jérôme et Emma (immunisés) Patrick et Myriam Romain et Laura Patricia et Jessica Ryad et Louison.

Ryad et Louison on participé pour la 4ème fois consécutive au duel final. Leur choix s'est porté sur Patricia et Jessica.

Pour ce duel final, Louison a affronté Patricia. Les deux candidats se sont rendus dans un parc d'attraction situé à 8 kilomètres. Leur mission sur place était une épreuve de lenteur à vélo. Le but : sur un petit parcours, ne pas passer la ligne d'arrivée avant 30 secondes... Une mission que Patricia a eu du mal à maitriser contrairement à Louison qui a terminé le premier et qui est revenu également le premier sur l'arrivée de l'étape pour y rejoindre Ryad.

L'enveloppe noire a révelé que l'étape était éliminatoire, Patricia et Jessica sont éliminées aux portes de la Malaisie.