"Pékin Express" : Abandon de Patrick & Myriam, le classement de la 5ème étape en Malaisie

Jeudi 14 mars 2024 à partir de 21:10, Stéphane Rotenberg vous a proposé de suivre la 5ème étape de "Pékin Express, sur les traces du tigres d'or" à l'issue de laquelle Patrick et Myriam ont été contraints à l'abandon.

Pour cette première étape en Malaisie, les candidats ont découvert une ville surprenante et multiculturelle, classée au patrimoine mondial de l’Unesco : Malacca.

Le début de cette 5ème étape a démarré par le mythique et très attendu petit déjeuner local. Il était particulièrement peu ragoutant cette saison : les candidats ont eu dans leurs assiettes des nouvelles spécialités inédites, inspirées de la cuisine malaisienne...

Pour la 5ème fois consécutive, Jérôme et Emma ont gagné l'épreuve d'immunité, un record dans Pékin Express !

Le drapeau blanc, la nouvelle arme stratégique de cette 18ème saison de Pékin Express a fait son grand retour et cela é été l’occasion d’une course-poursuite exceptionnelle entre 2 binômes : Ryad / Louison et Patrick / Myriam.

Ces derniers ont conservé le drapeau blanc jusqu'à l'arrivée de l'étape mais ils se sont malheureusement classés en dernière position face aux tours Petronas.

Le classement de la 5ème étape :

Jérôme et Emma, qui remportent leur première amulette Ryad et Louison Flavie et Jérémy Romain et Laura Patrick Myriam

L'abandon de Patrick et Myriam

Arrivés en dernère position, et malgré la posséssion du drapeau blanc, Patrick et Myriam devaient participer au duel final et avec le binôme de leur choix.

Myriam a annoncé qu'il lui était impossible de choisir un autre binôme. Blessée à la cheville et ne pouvant plus courrir, Myriam a pris la décision d'abandonner la compétition. Il n'y a donc pas eu de duel final sur cette 5ème étape dont l'enveloppe noire a révélée qu'elle n'était pas éliminatoire.

Comme le veut le règlement de Pékin Express, c'est le précédent binôme éliminé qui va réintégrer la course. Ce sont donc Patricia et Jessica, les collègues Corse, qui seront au départ de la 6ème étape de Pékin Express la semaine prochaine.