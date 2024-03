"Pékin Express" : 6ème étape jeudi 21 mars 2024 sur M6, retour de Patricia & Jessica - Vidéo

Jeudi 21 mars 2024 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre la 6ème étape de "Pékin Express - Sur les traces du tigre d'or". Voici ce qui va se passer pour les 6 bînomes encore en course.

Pour cette sixième étape, les candidats découvriront la capitale économique de la Malaisie, Kuala Lumpur, une ville ultra-moderne et frénétique.

Myriam et Patrick ne seront pas au départ de cette étape. Contraints à l'abandon sur blessure de Myriam. La précédente étape n'étant pas éliminatoire, c'est le dernier binôme éliminé qui revient dans la course. Une nouvelle chance donc pour Patricia et Jessica, les collègues corses, qui seront de retour et prendront le départ de cette 6ème étape.

La règle des intouchables fait son retour : lorsqu’un binôme gagne une course, il devient intouchable et est qualifié directement pour la prochaine étape. Les missions pour devenir intouchables emmèneront les équipes aux quatre coins de la ville et nécessiteront tout leur sang-froid, notamment lors d’un saut à l’élastique impressionnant !

En seconde partie de soirée

La soirée se poursuivra à 23:20 avec "Debrief Express, retour sur la course".

Dans ce sixième épisode, retour en détail sur la spectaculaire épreuve du saut à l’élastique.

Vous verrez les candidats s’affronter lors d’une course, très disputée, sur des patins à glace mais également une nouvelle soirée en Malaisie placée sous le signe de la musique.

Fou rire, émotion, moments cocasses et de nombreuses séquences inédites sont aussi au rendez-vous !