"Pékin Express" : Jérôme et Emma ont été éliminés lors de la 6ème étape !

Jeudi 21 mars 2024 à partir de 21:10, Stéphane Rotenberg vous a proposé de suivre sur M6 la 6ème étape de "Pékin Express, sur les traces du tigre d'or" à l'issue de laquelle Jérôme et Emma ont été éliminés.

Pour cette sixième étape, les candidats ont découvert la capitale économique de la Malaisie, Kuala Lumpur, une ville ultra-moderne et frénétique.

La règle des intouchables a fait son retour : lorsqu’un binôme gagne une course, il devient intouchable et est qualifié directement pour la prochaine étape. Les missions pour devenir intouchables ont emmené les équipes aux quatre coins de la ville et nécessité tout leur sang-froid, notamment lors d’un saut à l’élastique impressionnant !

Lors de la première mission, le saut à l'élastique, ce sont Flavie et Jérémy qui sont devenus les premiers intouchables, qualifiés directement pour la 7ème étape.

Pour la seconde mission, les candidats se sont rendus sur une patinoire dans un immense centre commercial. Les candidats ont participé à une course de vitesse dont le but était de rattraper l'équipe adverse pour récupérer l'adresse où rejoindre Stéphane Rotenberg. Ce sont Louison et Ryad, suivi de Jérôme et Emma. Les intouchables, Flavie et Jérémy, avaient le pouvoir de désigner le binôme qui devenait à leur tour intouchables avec eux : leur choix s'est porté sur Louison et Ryad.

Pour la troisième mission, les candidats devaient peindre une tête de tigre en faisant preuve d'équilibre et de mémoire. C'est en effet avec des lunettes à vision inversée que s'est déroulée l'épreuve. Un membre du binôme devait se rendre, en traversant un parcours d'obstacles, devant la tête de tigre peinte pour en mémorisés les détails et les couleurs avant de repartir vers l'autre membre du binôme pour lui dévoiler ces éléments qu'il devait peindre sur sa toile. Jérôme et Emma sont arrivés en première position, suivis de Romain et Laura. Une nouvelle fois, les intouchables devaient choisir le binôme qui devenait à leur tour intouchables avec eux. N'arrivant pas à se mettre d'accord, ils ont effectué un tirage au sort et ce sont Romain et Laura qui ont été qualifiés pour la 7ème étape.

Le duel final s'est donc déroulé entre Jérôme et Emma, Patricia et Jessica. Il a consisté entre une courte course vers le marché central de Kuala Lumpur pour y décoder un rébus : « Attrape le tigre dans la machine ». Jessica a déchiffré la première le rébus et a récupéré son tigre. Elle a remporté ce duel final.

L'enveloppe noire a révélé que cette étape était éliminatoire. C'est la déception pour Jérôme et sa fille Emma qui ont remporté 4 immunités d'affilées sur les précédentes étapes, du jamais vu dans toute l'histoire de "Pékin Express". Les favoris de cette saison ont remis leur balise à Stéphane Rotenberg, c'est la fin de la course pour eux.