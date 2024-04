Pékin Express : 9ème étape jeudi 25 avril 2024 sur M6, la demi-finale et les enveloppes noires (vidéo)

Jeudi 25 avril 2024 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre la demi-finale de "Pékin Express - Sur les traces du tigre d'or". Voici ce qui va se passer pour les bînomes encore en course.

Pour la demi-finale de l’aventure, les binômes devront disputer 3 courses, à l’issue desquelles les premiers remporteront une amulette, et les derniers une enveloppe noire.

Ces 3 courses donneront du fil à retordre aux candidats : trek au milieu des montagnes, mission sur l’eau, et tirs à l’arc. Ils devront faire preuve d’endurance puis de patience, et enfin de précision. De quoi mettre leurs nerfs à rude épreuve et faire tomber les moins bons.

Le Nord Vietnam, avec ses paysages somptueux, sera le décor de cette grande demi-finale. Les candidats découvriront un parc classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le parc Nui Mat Than avec sa fameuse montagne percée, appelée l’oeil de l’Ange, un site unique dans le monde.

La détermination des candidats pour décrocher leur place pour la grande finale de Pékin Express à Hanoï sera plus forte que jamais.

Qui sera le binôme qui tirera son épingle du jeu ? Quelle équipe n’aura pas la main heureuse et tirera l’enveloppe noire éliminatoire ?

En seconde partie de soirée :

La soirée se poursuivra à 23:20 avec "Debrief Express, retour sur la course".

Dans ce neuvième épisode, retour en détail sur l’épreuve du jeu traditionnel vietnamien, le « nem con ».

Vous reverrez les candidats s’affronter lors d’une épreuve de pédalo.

Découvrez enfin l’ouverture des enveloppes et la sentence définitive qui en découle.

Fou rire, émotion, moments cocasses et de nombreuses séquences inédites sont aussi au rendez-vous.