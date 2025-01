"Pékin Express" : 1ère étape jeudi 16 janvier 2025 sur M6, départ au pied du Kilimandjaro (vidéo)

Jeudi 16 janvier 2025 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 20ème saison de "Pékin Express" au pied du Kilimandjaro avec les 10 binônes de candidats qui vont s'élancer sur la route des tribus légendaires.

Il y a 20 ans, 10 binômes de candidats tentaient de rallier Paris à Pékin en auto-stop avec seulement 1 euro par jour et par personne. C’était le début d’une aventure extraordinaire, un programme désormais devenu mythique qui a emmené plus de 200 candidats à parcourir plus de 200 000 km, à travers près de 50 pays à la découverte de lieux incroyables, de peuples riches et généreux sous le signe de l’évasion, du partage et du dépassement de soi.

Pour célébrer les 20 ans de "Pékin Express", 10 binômes d’anonymes vont prendre le départ au pied du Kilimandjaro et partir à la découverte de l’Afrique à travers la Tanzanie, le Mozambique, le Lesotho et l’Afrique du Sud, avec une finale à Johannesburg.

L’Afrique c’est le berceau de l’humanité, le continent aux 5 000 tribus : parmi lesquels les Maasaï, les Swahilis, les Zoulous, et tant d’autres encore... C’est donc à la découverte de ces tribus légendaires que va s’inscrire le parcours de cette 20ème saison. L’occasion de découvrir des cultures extraordinaires, riches de plusieurs siècles, et profiter d’un échange hors du commun.

Les candidats pensaient tout savoir de Pékin Express… ils se trompaient ! Cette saison anniversaire va repousser toutes les limites !

Première étape

Les 10 binômes découvrent la Tanzanie, une terre abritant plus de 4 millions d'animaux sauvages !

À peine descendus de l’avion, ils sont plongés dans l’action avec une mission sur le lac Duluti, un lac de cratère dont la profondeur est est estimée à 700 mètres, de quoi les mettre à l’épreuve dès le début de la compétition !

Les candidats iront ensuite à la rencontre des Maasaï, un peuple aussi fier que magnifique, pour qui les valeurs de bravoure et de courage sont au cœur de leur culture. Un binôme aura la chance de passer sa première soirée de l’aventure au sein de cette tribu…