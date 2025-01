"Pékin Express" : 2ème étape jeudi 23 janvier 2025 sur M6, retour de Yoann Riou !

Jeudi 23 janvier 2025 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre la 2ème étape de "Pékin Express, la route des tribus légendaire" avec le retour de Yoann Riou en passager mystère !

Pour cette 2ème étape, les candidats vont découvrir l’une des « 7 merveilles d’Afrique » : le cratère du Ngorongoro. Ce site, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, abrite une incroyable concentration d’animaux sauvages, tels que des zèbres, des girafes et des lions. Les binômes devront y accomplir un trek un peu spécial de 12 km, un défi physique qui mettra leurs nerfs à rude épreuve.

En soirée, ils vivront des moments de partage et de convivialité avec le peuple Mbugwe. Un peuple d’agriculteurs cultivant le maïs, le millet et le coton. Ils découvriront leur culture, leurs traditions, et certains binômes seront profondément touchés par l’hospitalité et la générosité des habitants.

Ce sera également le grand retour le temps d'une étape de Yoann Riou en passager mystère...

Cette édition spéciale des 20 ans de Pékin Express ne manquera pas de tenir ses promesses avec des paysages à couper le souffle, des rencontres authentiques et des équipes déterminées à remporter le titre mythique de vainqueur de cette saison anniversaire !