"Pékin Express" : 6ème étape au Mozembique, retour du drapeau blanc jeudi 20 février 2025 sur M6

Jeudi 20 février 2025 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 la 6ème étape de "Pékin Express, la route des tribus légendaires" au Mozembique.

Sur cette 6ème étape, c’est le célèbre chef 3 étoiles Glenn Viel, membre du jury de Top Chef depuis la saison 11, qui endossera ce rôle. Il devra faire du stop et trouver un logement pour l’un des binômes. Même si ce chef renommé n’est pas un expert de la langue de Shakespeare et n’est pas le plus grand sportif, Glenn Viel sera plus motivé que jamais pour sauver son équipe et tout donner pour leur permettre de franchir cette étape avec succès !

Cette 6ème étape de Pékin Express est d’autant plus spéciale qu’elle célèbre le 200e épisode de l’émission. Pour cet anniversaire, les candidats auront une mission un peu particulière : apporter à Stéphane Rotenberg le cadeau d’anniversaire le plus volumineux ! Sur le principe du troc, ils devront échanger leurs objets tout au long de la journée avec les locaux qu’ils rencontreront sur leur chemin. Cette étape promet donc des scènes parfois cocasses, où les candidats devront faire preuve de créativité et de malice pour récupérer des objets de plus en plus imposants !

Pour toutes les équipes, cette étape sera aussi l’occasion de découvrir le fleuve Limpopo, long de 1750 kilomètres, surnommé le fleuve aux crocodiles, qui traverse le Mozambique. L’épreuve d’immunité se déroulera sous haute tension dans un cadre splendide : la lagune de Bilene. Ce lagon aux eaux cristallines, séparé de l’océan Indien par une bande de sable, est un véritable paradis naturel, offrant un décor à couper le souffle pour cette épreuve décisive. Un endroit d’une beauté rare qui ajoutera encore plus de magie à cette compétition !

"C'est l'un des plus jeunes chefs 3 étoiles de France" Sur cette 6e étape, c'est Glenn Viel qui endossera le rôle de passager mystère !

"Il veut qu'on lui fasse un bisou sur la bouche" Les candidats doivent offrir à Stéphane Rotenberg le plus gros cadeau possible en échangeant des objets avec les locaux !