"Pékin Express" jeudi 13 mars 2025 sur M6 : 9ème étape au Lesotho, les équipes seront divisées ! (vidéo)

Jeudi 13 mars 2025 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 la 9ème étape de "Pékin Express, la route des tribus légendaires" au Lesotho.

Cette 9ème étape sera la seule à se dérouler au Lesotho, surnommé “le royaume dans les nuages”. Ce petit pays, recouvert à 80 % par des montagnes, détient un record unique : son point le plus bas se situe à 1400 mètres d’altitude. Enclavé en Afrique australe et entièrement entouré par l’Afrique du Sud, le Lesotho offrira aux candidats des routes escarpées et des paysages à couper le souffle !

Les soirées seront l’occasion pour nos candidats de vivre des moments exceptionnels de partage avec le peuple Sotho, qui s’est uni pour fonder le royaume du Lesotho et se défendre contre les Zoulous. Isolé du reste du monde et entouré de montagnes, ce pays semble vivre à un autre rythme, où le temps s’écoule différemment. Les équipes devront laisser de côté le stress de la compétition pour prendre un instant de pause et s’immerger dans le rythme de ce peuple paisible, où le mode de vie n’a que peu changé depuis des décennies. Rencontres inoubliables en perspective !

Une règle emblématique de Pékin Express fera son grand retour : les équipes divisées ! Cette règle promet de créer de véritables tensions entre les candidats. En effet, le binôme arrivé premier lors de la course de la veille disposera d’un pouvoir stratégique considérable : celui de choisir quel membre de chaque équipe partira seul en course et qui ira à l’épreuve d’immunité. À quelques étapes de la finale, ce binôme optera-t-il pour une répartition tactique, au risque de se mettre ses concurrents à dos ?

Dans cette course unique, où les membres d’un même binôme seront séparés et sans contact, chacun devra affronter la compétition en solitaire, en comptant uniquement sur ses propres ressources pour décrocher soit la victoire d’étape, soit l’épreuve d’immunité.