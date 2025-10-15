Nouvelle saison de "Pékin Express" sur la Route des Glaces à partir du 7 novembre 2025 sur M6

À suivre à partir du vendredi 7 novembre 2025 à 21:10 sur M6, la 21ème saison de "Pékin Express" avec Stéphane Rotenberg et de nouveaux binômes de candidats sur La Route des Glaces.

En 20 saisons, Pékin Express a amené ses candidats aux quatre coins du monde, toujours sous des climats chauds ou tempérés. Mais pour la première fois dans son histoire, l’émission mythique change totalement de décor ! La 21ème saison s’annonce hors du commun : les binômes vont affronter le froid, la neige et des épreuves inédites dans ce qui promet d’être l’édition la plus difficile jamais réalisée.

Pour cette nouvelle saison, cap sur un territoire inédit pour la course : le Kazakhstan, neuvième plus grand pays du monde, qui mesure cinq fois la superficie de la France. Un pays aux paysages immenses et spectaculaires, habité par un peuple à l’accueil chaleureux et sincère, profondément attaché à ses traditions nomades.

Huit binômes parcourront ce territoire sur près de 10 000 km dans des conditions extrêmes, affrontant des températures négatives. La course débutera à Chimkent et se terminera à Astana, en passant notamment par Taraz, Almaty et le Canyon de Charyn. Tout au long de ce périple, ils devront solliciter l’aide des habitants pour se déplacer, manger, dormir. Un défi d’autant plus redoutable que la communication sera souvent compliquée…

Jamais une saison n’aura poussé les candidats aussi loin dans l’inconnu : une aventure inédite et hors norme, qui fera date dans l’histoire de la course.

Une édition spéciale au Kazakhstan : le défi extrême

Cette saison, les paysages, aussi grandioses que redoutables, se révèlent extrêmement difficiles à parcourir : à pied lors des treks comme en voiture, chaque trajet devient une véritable épreuve, amplifiée par le froid.

À cela s’ajoute un autre défi de taille : la barrière de la langue. Au Kazakhstan, seuls 18 % des habitants parlent couramment anglais. Dans ce pays, chaque échange représente donc un obstacle supplémentaire… mais aussi une formidable occasion de rencontres, de complicité et de découvertes culturelles.

Pour triompher, les participants devront se surpasser à chaque étape de l’aventure, comme jamais auparavant.

De redoutables épreuves glaciales jamais vues dans le jeu

Cette saison, la neige et la glace deviennent le terrain de jeu inédit des binômes. Ski, luge, raquettes, télécabine, patins à glace, hockey, bouée de glisse, curling… autant de défis jamais vus dans l’histoire de Pékin Express qui vont permettre aux binômes de vivre des moments inoubliables