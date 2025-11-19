3ème étape de "Pékin Express" vendredi 21 novembre 2025 sur M6, voici ce qui attend les équipes (vidéo)

Vendredi 21 novembre 2025 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 3ème étape de "Pékin Express, la route des glaces". Voici ce qui attend les binômes encore en compétition.

Pour cette troisième étape, les binômes quittent les steppes gelées pour rejoindre Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan. Moderne et animée, nichée au pied des montagnes, Almaty est un véritable carrefour entre tradition et modernité.

Mais pas le temps d’admirer le paysage : la compétition reprend de plus belle avec le grand retour de la redoutable règle des intouchables !

Durant cette étape, trois courses vont rythmer la journée. À chaque épreuve remportée, un binôme devient intouchable, échappant ainsi au terrible duel final. Et autant dire que tous vont se battre pour y parvenir !

La première épreuve conduira les candidats dans les gorges de Kimasar, pour un trek éprouvant au cœur de la montagne, avec un dénivelé à couper le souffle et un froid mordant.

Viendra ensuite un défi glacial sur la plus haute patinoire du monde, perchée à plus de 1700 mètres d’altitude dans la célèbre station de ski de Shymbulak.

Enfin, c’est une chute spectaculaire dans le vide qui attend les candidats !

Dans cette étape stratégique où chaque victoire compte, la compétition sera plus féroce que jamais. Tous ont un seul objectif : devenir intouchables !

Plus que jamais, cette édition glacée de Pékin Express tient ses promesses : intense et inoubliable.

Extrait vidéo

"Je suis déjà en galère" Sur la glace, les binômes ne sont visiblement pas dans leur élément...

"Elle m'a fait une frayeur" Catherine fait une chute impressionnante durant l'épreuve de la patinoire.