4ème étape de "Pékin Express" vendredi 28 novembre 2025 sur M6, voici ce qui attend les équipes (vidéo)

Vendredi 28 novembre 2025 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 4ème étape de "Pékin Express, la route des glaces". Voici ce qui attend les binômes encore en compétition.

Pour cette quatrième étape, les candidats prendront le départ sur les pistes de la station de ski de Shymbulak, où une descente en luge promet rires et sensations fortes.

Ensuite, ils partiront à la découverte du fabuleux canyon de Charyn, l’un des sites naturels les plus spectaculaires du Kazakhstan. Surnommé le « Petit Grand Canyon » d’Asie, ce site unique s’étend sur près de 154 km et dévoile des paysages grandioses aux teintes rouges et ocres, sculptées par le vent et l’eau depuis des millions d’années. Mais derrière la beauté sauvage, c’est une épreuve longue et éprouvante qui attend les candidats.

Ce sera aussi le retour du redoutable drapeau noir, qui promet une fin de course spectaculaire et animée !

Plus que jamais, cette édition glacée de Pékin Express tient toutes ses promesses : intense, extrême… et inoubliable.

Extrait vidéo

"Nous sommes les Marseillais, et nous allons gagner" Fabien et Missak tentent de transformer leur chauffeur kazakh en supporter marseillais...

«Tu lui as dit "gros"» Nathalie a du mal à se faire comprendre par son chauffeur !