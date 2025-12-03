5ème étape de "Pékin Express" vendredi 5 décembre 2025 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Vendredi 5 décembre 2025 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 5ème étape de "Pékin Express, la route des glaces". Voici ce qui attend les binômes encore en compétition.

Lors de cette cinquième étape, les candidats s’aventureront dans le parc national d’Altyn Emel, balayé par une tempête de neige, avant d’atteindre le lac gelé de Kapchagay, véritable spectacle de nature.

Pour ce quart de finale, ce sera la règle des équipes mixées ! Les candidats devront briser la glace entre eux, apprendre à coopérer avec de nouveaux partenaires… et surtout relever un défi inédit : rapporter le plus grand glaçon possible sans le faire fondre. Une mission particulièrement corsée dans ce pays où la recherche de chaleur est un combat quotidien ! Pour réussir, ils devront fuir toute source de chaleur et faire preuve d’une patience et d’une stratégie à toute épreuve.

Enfin, le Quiz Express viendra pimenter la course : une course où la moindre erreur peut coûter cher.

Plus que jamais, cette édition glacée de Pékin Express confirme son statut d’aventure intense, extrême… et inoubliable.

Extrait vidéo

"Il y a tout le village qui entend maman" En pleine épreuve, Nathalie se blesse au doigt alors qu’elle tente de déplacer un énorme bloc de glace...

"C'est pour le remercier de nous accueillir" Marianne sait comment remercier ses hôtes pour leur accueil...