Demi-finale de "Pékin Express" vendredi 12 décembre 2025 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Vendredi 12 décembre 2025 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de demi-finale de "Pékin Express, la route des glaces". Voici ce qui attend les binômes encore en compétition.

Pour la demi-finale de l’aventure, les binômes devront disputer trois courses. À l’issue de chacune d’elles, les premiers remporteront une amulette et les derniers une enveloppe noire.

Cette fois, cap vers le nord du Kazakhstan, une région immense et spectaculaire, recouverte de neige et de glace une grande partie de l’année. Au programme : trois missions originales qui mettront les candidats à rude épreuve.

D’abord un hockey-flipper, avant de s’essayer à un biathlon revisité à la sauce Pékin Express, et enfin, ils devront résoudre une énigme au cœur de la forêt kazakh !

Ces épreuves successives demanderont aux binômes de faire preuve d’endurance, de patience, de précision et d’astuce. Un véritable test pour les nerfs où seuls les plus solides parviendront à s’imposer. La détermination des candidats pour décrocher leur place en finale, prévue à Astana, n’aura jamais été aussi forte.

Qui saura tirer son épingle du jeu ?

Quelle équipe devra affronter la douloureuse élimination qui se cache dans l’une des enveloppes noires ?

Extrait vidéo

Nathalie s’essaie au hockey sur glace… et c’est pas encore gagné !