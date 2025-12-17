Finale de "Pékin Express" vendredi 19 décembre 2025 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Vendredi 19 décembre 2025 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenbeg vous proposera d'assister à la finale la plus glaçante de toute l'histoire de "Pékin Express".

La capitale kazakhe, Astana, avec ses monuments immenses, futuristes et démesurés, sera le théâtre de la grande finale de la 21ème saison de Pékin Express, édition spéciale “La route des glaces”.

Les deux binômes finalistes, Nathalie / Charlotte et Lyçaona / Marianne s’affronteront dans des lieux emblématiques de cette ville au charme unique, mêlant héritage soviétique et modernité audacieuse. Monuments imposants, musées fascinants et hauts lieux sportifs seront autant de décors pour des courses-poursuites effrénées.

Les nerfs des candidats seront mis à rude épreuve à travers des missions typiques de la région : curling stratégique et bain glacé dans le fleuve Ishim viendront pimenter la course.

À ce stade de la compétition, plus aucun cadeau ne sera fait. Une lutte acharnée opposera les deux équipes lors du sprint final.

Qui aura la force, la stratégie et le courage pour décrocher le titre tant convoité de gagnant de cette édition unique de “La route des glaces” ?

Extrait vidéo

"C'est quel genre de torture ça ?" Une plongée en eau glacée met à l'épreuve Lyçaona et Marianne.

"Je comprends pas le principe du balai" Les règles du curling ne sont pas encore très claires pour Nathalie et Charlotte...