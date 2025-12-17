"Danse avec les stars" : Philippe Lellouche rejoint le casting de la prochaine saison sur TF1

À l'approche de la diffusion de la nouvelle saison de "Danse avec les stars", TF1 dévoile l'identité d'une nouvelle personnalité : Philippe Lellouche, acteur, réalisateur et animateur.

Sur le parquet de danse le plus célèbre de France, de nouvelles personnalités d'exception s'élanceront dans une compétition unique !

Après Laure Manaudou, Julien Lieb, Stéphane Bern, Angélique Angarni-Filopon, Ian Ziering et Emma TF1 annonce la participation de Philippe Lellouche sur la prochaine saison.

Philippe Lellouche s’impose comme comédien, tant au théâtre, à la télévision qu’au cinéma.

Il s'est illustré sur grand écran en jouant dans plusieurs grands succès populaires, tels que les comédies cultes « Camping 2 » et « Camping 3 ». Il continue d'explorer le registre de la comédie grand public avec des films comme « Bienvenue à bord », qui rencontrent un large succès auprès des spectateurs.



Fin des années 90, il se fait d’abord connaître du grand public grâce à des rôles dans plusieurs fictions phares de TF1, notamment dans la série « Une femme d’honneur », ainsi que plus récemment dans la très populaire série « Clem ».



Parallèlement, Philippe se distingue au théâtre avec « Le Jeu de la vérité », une pièce qu’il écrit et interprète aux côtés de Christian Vadim, David Brécourt et Vanessa Demouy. Ce spectacle, connaît un immense succès auprès du public et donne même naissance à une suite, « Le Jeu de la vérité 2 ».



Ces dernières années, Philippe Lellouche étend ses activités vers la radio et la télévision. Il devient notamment l’un des visages emblématiques de l’émission « Top Gear France », mêlant humour et passion automobile. Il est actuellement aux commandes de « la matinale de RFM », confirmant son talent pour captiver tous types de publics et explorer de nouveaux horizons médiatiques.



Récemment, Philippe Lellouche s'est également lancé dans une nouvelle aventure : celle du « one-man-show ». Ce spectacle marque un tournant dans sa carrière, le révélant dans un registre introspectif et profondément humain.



Outre "Danse avec les stars", l’année 2026 sera riche pour Philippe Lellouche : Il jouera dès janvier prochain dans la pièce culte « Nuit d’ivresse » aux côtés de Catherine Jacob, et mettra en scène sa pièce « Le jeu de la vérité » qui fera son grand retour au théâtre avec notamment Adil Rami.