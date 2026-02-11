La 22ème saison de "Pékin Express" diffusée à partir du 5 mars 2026, les nouveautés et les candidats

Jeudi 5 mars 2026 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le coup d'envoi de la 22ème saison de "Pékin Express" placée sous le signe de la déconnexion : sans GPS, sans traducteur, et avec toujours plus de défis, pour une aventure exceptionnelle entre le Népal, le Yunnan et la Thaïlande.

La saison de la déconnexion

Depuis la création de l’émission il y a plus de vingt ans, la technologie a progressivement facilité la course des candidats. Mais cette saison les règles se durcissent avec des nouveautés majeures.

GPS interdits : la vraie course reprend

Ce changement renoue avec l’esprit originel de la course, un retour aux fondamentaux pour retrouver l’essence même de l’émission : la route, l’effort, l’humain. Désormais, les locaux n’ont plus le droit d’utiliser téléphone ou GPS pour guider ou aider les candidats. Les équipes doivent faire la course à l’ancienne, munies d’une simple carte routière et livrées à elles-mêmes.

Sans outil de traduction, chaque échange compte

La barrière de la langue redevient un obstacle central. Trouver un hébergement, comprendre une direction, convaincre un inconnu : chaque échange compte. La course se joue à hauteur d’homme, dans un monde volontairement déconnecté, plus rude, plus authentique mais aussi plus drôle avec de nombreux quiproquos.

Plus de compétition, moins de stratégie : le duel final évolue

La mécanique du jeu se durcit également. À l’issue de chaque étape, le duel final oppose les deux derniers binômes du classement, concentrant toute la pression sur cette ultime ligne droite. Plus que jamais, la course reprend ses droits et se gagne au mérite.

Une route inédite, digne d’un film d’aventure

Pour les dix binômes en compétition, l’aventure emprunte une route inédite : le Royaume des Dragons. Un itinéraire unique à travers le Népal, le Yunnan – région mythique et préservée de Chine – puis la Thaïlande pour une finale explosive dans la fureur de Bangkok, où modernité et tradition s’entrechoquent.

Le départ est donné au Népal, pays vertigineux, dominé par les sommets de l’Himalaya et le mythique Everest. Dès les premières heures, les candidats sont projetés dans le vif du jeu : bivouac en pleine nature, routes escarpées, immersion immédiate. La course commence sans échauffement, plus rude et intense.

L’humain au cœur de l’aventure

Les rencontres avec le peuple népalais marquent profondément les équipes. Dans ce pays imprégné de spiritualité bouddhiste, où l’accueil et l’entraide sont des valeurs fondamentales, l’humain reprend toute sa place au cœur de la course, même lorsque l’on possède peu. Mais cette parenthèse va se refermer brutalement. Une crise majeure, aussi soudaine que violente, éclate dans le pays. Le tournage est bouleversé. Les candidats deviennent les témoins directs d’une révolte qui va marquer la saison.

Plus dépaysante, plus exigeante et plus intense que jamais, cette 22ème saison de Pékin Express renoue avec l’essence même du jeu : l’inconnu, la rencontre et la course, dans sa forme la plus pure.

Une route spectaculaire à travers le Royaume des Dragons

Du Népal aux contreforts de l’Himalaya au Yunnan mythique puis à la Thaïlande, les candidats empruntent l’un des itinéraires les plus spectaculaires de Pékin Express, à travers des régions rares et

10 binômes, 10 histoires singulières, une seule aventure

Cette saison, Pékin Express réunit des candidats singuliers et aux profils inattendus. Des binômes éclectiques, drôles et profondément attachants, qui font battre le cœur de l’aventure. Et une surprise de taille : un binôme d’inconnus qui bouscule les codes.