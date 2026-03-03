"Pékin Express" jeudi 5 mars 2026 sur M6, départ de la 1ère étape au Népal (vidéo)

Jeudi 5 mars 2026 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ au Népal de la première étape de la 22ème saison de "Pékin Express" placée sous le signe de la déconnexion...

La saison de la déconnexion

Depuis la création de l’émission il y a plus de vingt ans, la technologie a progressivement facilité la course des candidats. Mais cette saison les règles se durcissent avec des nouveautés majeures.

GPS interdits : la vraie course reprend

Ce changement renoue avec l’esprit originel de la course, un retour aux fondamentaux pour retrouver l’essence même de l’émission : la route, l’effort, l’humain. Désormais, les locaux n’ont plus le droit d’utiliser téléphone ou GPS pour guider ou aider les candidats. Les équipes doivent faire la course à l’ancienne, munies d’une simple carte routière et livrées à elles-mêmes.

Sans outil de traduction, chaque échange compte

La barrière de la langue redevient un obstacle central. Trouver un hébergement, comprendre une direction, convaincre un inconnu : chaque échange compte. La course se joue à hauteur d’homme, dans un monde volontairement déconnecté, plus rude, plus authentique mais aussi plus drôle avec de nombreux quiproquos.

Plus de compétition, moins de stratégie : le duel final évolue

La mécanique du jeu se durcit également. À l’issue de chaque étape, le duel final oppose les deux derniers binômes du classement, concentrant toute la pression sur cette ultime ligne droite. Plus que jamais, la course reprend ses droits et se gagne au mérite.

Une route inédite, digne d’un film d’aventure

Pour les dix binômes en compétition, l’aventure emprunte une route inédite : le Royaume des Dragons. Un itinéraire unique à travers le Népal, le Yunnan – région mythique et préservée de Chine – puis la Thaïlande pour une finale explosive dans la fureur de Bangkok, où modernité et tradition s’entrechoquent.

Le départ est donné au Népal, pays vertigineux, dominé par les sommets de l’Himalaya et le mythique Everest. Dès les premières heures, les candidats sont projetés dans le vif du jeu : bivouac en pleine nature, routes escarpées, immersion immédiate. La course commence sans échauffement, plus rude et intense.

L’humain au cœur de l’aventure

Les rencontres avec le peuple népalais marquent profondément les équipes. Dans ce pays imprégné de spiritualité bouddhiste, où l’accueil et l’entraide sont des valeurs fondamentales, l’humain reprend toute sa place au cœur de la course, même lorsque l’on possède peu. Mais cette parenthèse va se refermer brutalement. Une crise majeure, aussi soudaine que violente, éclate dans le pays. Le tournage est bouleversé. Les candidats deviennent les témoins directs d’une révolte qui va marquer la saison.

Plus dépaysante, plus exigeante et plus intense que jamais, cette 22ème saison de Pékin Express renoue avec l’essence même du jeu : l’inconnu, la rencontre et la course, dans sa forme la plus pure.

Une route spectaculaire à travers le Royaume des Dragons

Du Népal aux contreforts de l’Himalaya au Yunnan mythique puis à la Thaïlande, les candidats empruntent l’un des itinéraires les plus spectaculaires de Pékin Express, à travers des régions rares et

10 binômes, 10 histoires singulières, une seule aventure

Cette saison, Pékin Express réunit des candidats singuliers et aux profils inattendus. Des binômes éclectiques, drôles et profondément attachants, qui font battre le cœur de l’aventure. Et une surprise de taille : un binôme d’inconnus qui bouscule les codes.

Florent / Brigitte Le couple avec 30 ans d'écart Florent et Brigitte forment un duo marié aussi improbable que complice, uni malgré 26 ans d’écart. Elle, 62 ans, est une boule d’énergie sportive et déterminée ; lui, 36 ans, épicurien et moins aventurier, la suit avec admiration. Anciens expatriés aux États-Unis, ils ont choisi de se recentrer sur l’essentiel : leur couple, leur famille et de nouveaux défis. Ils se lancent dans Pékin Express pour sortir de leur zone de confort. Pour Florent, c’est un énorme challenge physique ; pour Brigitte, une preuve qu’on peut se dépasser à tout âge. Leur message : l’amour n’a pas d’âge, et leur duo soudé est prêt à tout. Bruno / Cécilia Les collègues banquiers Bruno et Cécilia forment un duo aussi inattendu que récent, né d’une rencontre au travail. Presque inconnus il y a quelques mois, ils se sont rapprochés lors d’un week- end pour célibataires, où l’alchimie a été immédiate. Lui, en plein divorce ; elle, célibataire : deux parcours de vie qui se croisent au bon moment. Encore timides et pudiques, ils apprennent à se découvrir et partagent déjà une vraie complicité. Fans de Pékin Express, ils se lancent dans l’aventure sur un coup de folie pour mieux se connaître. Thelma / Claire Les amies d'enfance belges Thelma et Claire forment un duo belge inséparable depuis l’enfance, connu comme les “clowns” de leur bande. Drôles, dynamiques, sportives et casse-cou, elles ne passent jamais inaperçues. Thelma travaille dans une friterie, Claire est policière : deux quotidiens très différents mais une même énergie. Leur amitié, forgée depuis la maternelle, repose sur une complicité totale et un humour ravageur. Elles se lancent dans Pékin Express pour vivre un moment hors du temps et renforcer encore plus leur lien. Leur atout majeur : une bonne humeur contagieuse et une solidarité à toute épreuve. Amélia / Élisabeth La maraîchère et la poissonnière Amélia et Élisabeth se sont rencontrées il y a 17 ans sur les marchés d’Angoulême avant de devenir inséparables. Deux personnalités opposées et complémentaires : Élisabeth, la poissonnière au franc-parler et à la voix qui porte ; Amélia, solaire et toujours souriante. Leur complicité s’est construite au fil des matins d’installation et des fins de journée de rangement. Baroudeuse dans l’âme, Élisabeth veut entraîner Amélia dans sa première grande aventure hors de France. Pour Amélia, c’est un défi total et une découverte du monde. Ensemble, elles veulent prouver qu’elles peuvent tout affronter… et revenir en héroïnes sur le marché d’Angoulême. Jade / Joey Les jumelles foraines Jade et Joey sont des jumelles inséparables et héritières d’une tradition familiale de fêtes foraines. Depuis 12 ans, elles travaillent ensemble, complices et fusionnelles au quotidien. Fans inconditionnelles de Pékin Express, elles voient dans cette aventure l’occasion de découvrir le monde et de sortir de leur zone de confort. Avec leurs caractères de feu et leur esprit compétiteur, Jade et Joey sont prêtes à tout donner pour aller jusqu’au bout et décrocher la victoire. Leur objectif : gagner pour investir dans un nouveau manège et faire grandir leur univers forain. Sébastien / Julien Les frères ressoudés Sébastien et Julien sont frères, mais très différents : l’un fan de foot et de fête, l’autre passionné de cuisine et de concours hippiques. Leur relation a été marquée par des incompréhensions et des tensions, amplifiées il y a cinq ans par le coming out de Julien. Depuis, ils ont reconstruit une complicité nouvelle. Pékin Express est pour eux bien plus qu’une course : c’est l’occasion de se retrouver, de dépasser leurs différends passés et de renforcer leur relation. Pour Sébastien, c’est aussi l’opportunité de se faire pardonner et de montrer à Julien tout l’amour et le respect qu’il lui porte. Laurent / Frédéric Les inséparables du Sud Frédéric et Laurent, amis d’enfance et inséparables, sont connus à Arles comme “Les cousins”. À 50 ans, ces deux bons vivants d’origine espagnole partagent la fête, la vie… et une complicité à toute épreuve. Après un divorce difficile, Frédéric a transformé sa vie : 50 kilos en moins grâce à la détermination et au coaching de Laurent. Pékin Express est pour eux la concrétisation d’un rêve : une promesse faite après cet exploit et l’occasion de relever un défi hors du commun. Quarante ans d’amitié plus tard, ils prennent la route pour montrer que leur lien peut tout affronter. Helena / Anthony Le couple basque Helena et Anthony forment un couple basque aussi amoureux qu’explosif. Elle est ultra-sensible, lui impulsif et mauvais perdant : deux tempéraments opposés réunis par un coup de foudre. Fusionnels, ils se disputent souvent mais se retrouvent toujours dans l’humour et la complicité. Grands amateurs de voyages improvisés, ils viennent tester leur couple dans l’aventure Pékin Express. Leur défi : garder leur sang- froid et avancer ensemble malgré leurs caractères volcaniques. Enjeu XXL : Anthony a promis une demande en mariage s’ils remportent la course. Anthony / Anna Le père et la fille du Nord Anthony et Anna forment un duo père-fille fusionnel, prêt à relever tous les défis. Après des années de travail loin de sa famille, Anthony voit cette aventure comme une occasion unique de se reconnecter avec sa fille. Depuis ses 12 ans, Anna rêvait de vivre cette aventure à ses côtés, et aujourd’hui leur rêve devient réalité. Fusionnels mais têtus, ils se défient autant qu’ils se soutiennent, dans la bonne humeur et la complicité. Pour eux, l’émission est bien plus qu’un défi physique : c’est un moyen de se retrouver et se dire ce que les mots ne disent pas toujours. Une aventure intense qui pourrait bien renforcer à jamais leur lien. Pascal Le binôme d'inconnus Pascal est un retraité auvergnat amoureux de la nature et adepte d’une vie simple, loin du tumulte urbain. Grand-père attentionné et esprit survivaliste, il pêche, se ressource en forêt et vit en autonomie au maximum. Calme, bienveillant et à l’écoute, il rejette le monde ultra-connecté et privilégie les rencontres humaines authentiques. Pékin Express représente pour lui une grande aventure humaine et culturelle. Son défi : partager ses valeurs et créer un lien fort avec un binôme inconnu. Fafa Le binôme d'inconnus Fafa est prof de sport en école primaire, adorée de ses élèves pour son énergie débordante et son enthousiasme communicatif. Véritable pile électrique, elle vit tout à 1000 à l’heure et ne fait jamais les choses à moitié. Passionnée de sport, Pékin Express est pour elle l’occasion rêvée de repousser ses limites physiques et émotionnelles. Au-delà de la compétition, elle veut découvrir le monde et vivre des expériences fortes. Son défi : canaliser son caractère explosif… surtout si son binôme est plus calme et réfléchi.

Extrait vidéo

"Le démarrage va être très difficile."

Stéphane Rotenberg lance le coup d'envoi de cette nouvelle saison !