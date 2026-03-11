recherche
Pékin Express

"Pékin Express" vendredi 13 mars 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 2ème étape (vidéo)

Vendredi 13 mars 2026 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ au Népal de la seconde étape de la 22ème saison de "Pékin Express". Voici ce qui attend les binômes...

 Pour cette deuxième étape, les équipes découvrent le parc de Chitwan, l’un des joyaux du Népal. Les candidats y croiseront éléphants, rhinocéros et même quelques tigres du Bengale. Une mission les attendra au coeur d’une rivière infestée de crocodiles… Une épreuve en eaux troubles dont ils se souviendront.

Puis, direction les contreforts de la chaîne des Annapurnas, où les équipes s’engageront sur une véritable route de l’extrême. Camions en équilibre sur des pistes boueuses, à flanc de précipices : cette traversée promet de bouleverser le classement.

Une nouvelle règle : l’Extra Time

Mais ce qui marquera cette deuxième étape, c’est l’arrivée d’une nouvelle règle : l’Extra Time.

Cet Extra Time est symbolisé par un t-shirt que les candidats devront porter dès lors qu’ils seront en possession de cet avantage, en espérant ne pas se le faire ravir par les autres équipes. Le binôme qui franchira la ligne d’arrivée en portant ce t-shirt Extra Time bénéficiera d’une accélération de 30 minutes sur son temps de course : un enjeu puissant, capable de faire échapper un binôme à la dernière place ou de propulser un binôme du milieu du classement jusqu’à la première place. Jamais un avantage n’aura été aussi déterminant dans le classement.

Dépaysante et exigeante, cette 22ème édition de Pékin Express réserve encore bien des surprises aux binômes.

Extrait vidéo

"C'est un sketch."
Premières tensions pour le couple basque après avoir oublié leurs instructions !elle saison !

Dernière modification le mercredi, 11 mars 2026 12:06
Pékin Express
