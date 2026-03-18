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"Pékin Express" vendredi 20 mars 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 3ème étape (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 mars 2026 57
"Pékin Express" vendredi 20 mars 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 3ème étape (vidéo)

Vendredi 20 mars 2026 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de l'un des treks les plus difficiles de l'histoire de "Pékin express" dans cette 3ème étape au Népal. Voici ce qui attend les binômes...

Cette troisième étape se déroulera sous le signe de la difficulté. Si le Népal est un petit pays, quatre fois plus petit que la France, il se distingue par une particularité unique au monde : huit des dix sommets les plus hauts de la planète se trouvent sur son territoire, dont l’Everest, l’Annapurna et le Lhotse, tous culminant à plus de 8 000 mètres. C’est donc dans ce décor grandiose que les équipes encore en course vont s’attaquer à un trek hors norme, le plus difficile et le plus intense de l’histoire de Pékin Express, un défi qui les poussera jusqu’à leurs limites.

Ce trek de 12 kilomètres se déroulera sur deux jours, avec une nuit en pleine montagne. Les candidats vivront deux journées éprouvantes, confrontés aux sangsues omniprésentes en cette saison des pluies et à un dénivelé positif de plus de 1 200 mètres.

Une épreuve extrême où seuls les plus déterminés parviendront à tirer leur épingle du jeu.

Mais au cœur de cette étape très sportive, les équipes connaîtront aussi un moment suspendu. Lors d’une soirée autour d’un feu de camp, elles écouteront les récits de leurs sherpas, communauté mythique du Népal, guides de haute montagne ayant accompagné les plus grands alpinistes du monde. Des histoires fortes et inspirantes, qui laisseront des souvenirs inoubliables aux candidats.

Avec un trek inédit et des conditions extrêmes, cette 3ème étape s’annonce comme un véritable défi d’endurance et de résilience.

Extrait vidéo

"Stéphane veut qu'on meure, en fait."
Faire des treks au Népal, ça demande une endurance à toute épreuve !

Dernière modification le mercredi, 18 mars 2026 10:57
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