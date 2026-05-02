"66 Minutes" dimanche 3 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 3 mai 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Pratique et tendance, la ruée vers la gourde

Elles envahissent nos bureaux, nos sacs de sport et même nos plages ! Les gourdes sont devenues un accessoire incontournable. Plus écologiques, plus économiques et ultra tendance, elles séduisent massivement les Français. Un marché en plein boom, dominé par un modèle star venu des États-Unis, propulsé par les réseaux sociaux. Face à cet engouement, les marques se livrent une guerre acharnée pour conquérir les consommateurs.

Collèges sous tension : des couteaux dans les cartables

De plus en plus d’élèves viennent au collège avec des armes blanches. En quelques mois, les contrôles se multiplient et les drames aussi. Enseignants et adolescents sont visés, dans une violence qui s’installe jusque dans les salles de classe. Pourquoi cette dérive ? Et comment enrayer ce phénomène inquiétant ?

Enquête sur une menace qui bouleverse le quotidien scolaire.

Sologne : le refuge secret des grandes fortunes

Derrière ses forêts denses et ses étangs paisibles, la Sologne cache un monde à part. Un territoire discret, à cheval sur les départements du Cher, du Loir-et-Cher et du Loiret, qui est devenu le repaire des plus grandes fortunes françaises. Propriétés immenses, domaines ultra-sécurisés, chasse privée, ici, tout se joue loin des regards.

Mais que se passe-t-il vraiment dans ce paradis ultra fermé ? Qui sont ces propriétaires prêts à dépenser des millions pour quelques hectares ? Et pourquoi cette région attire-t-elle autant les puissants ?

Plongée dans une Sologne chic et secrète, où luxe rime avec discrétion et influence.

Camions XXL : ces Français qui roulent vers l’or australien

Ils ont tout quitté pour conduire les plus gros camions du monde. Dans l’Outback australien, ces routiers français enchaînent des milliers de kilomètres dans des conditions extrêmes. À la clé : des salaires pouvant atteindre 10 000 euros par mois. Entre isolement, danger et esprit de communauté, quels sont les secrets de ce business hors norme où l’aventure rime avec gros billets.

Pizza Slice : quand l’Amérique défie l’Italie !

C’est un duel inattendu qui se joue dans nos rues. Face aux pizzerias traditionnelles, un nouveau modèle débarque tout droit des États-Unis : la pizza à la part XXL, rapide et ultra rentable. Prix serrés, recettes généreuses, marketing agressif, ces pizzerias pas comme les autres bousculent les codes italiens. Une bataille gourmande inédite où tous les coups sont permis pour séduire les Français.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Merano : le palace secret où les stars viennent rajeunir

C’est un lieu hors normes, niché au cœur des Alpes italiennes, où le luxe tutoie l’exceptionnel. Depuis plus d’un siècle, ce palace 5 étoiles attire une clientèle triée sur le volet : chefs d’État, stars du cinéma, icônes du sport ou grandes fortunes en quête de renaissance.

Dans ce décor digne d’un film, tout est pensé pour repousser les limites du bien-être. Suites somptueuses, table gastronomique orchestrée par un chef étoilé, clinique esthétique de pointe de 1 000 m². Ici, les cures peuvent atteindre deux-mille euros par jour, avec une promesse affirmée : retrouver la forme de ses 20 ans. Derrière cette machine à rêve, des centaines de professionnels œuvrent 24heures sur 24, pour offrir une expérience unique, entre soins avant-gardistes, sport et nutrition sur-mesure.

À l’occasion de ses 120 ans, ce temple du luxe prépare une célébration exceptionnelle. Une immersion rare dans un univers de strass, de performance et de démesure.