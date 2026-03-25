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"Pékin Express" vendredi 27 mars 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 4ème étape (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 25 mars 2026 234
"Pékin Express" vendredi 27 mars 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 4ème étape (vidéo)

Vendredi 20 mars 2026 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de lla quatrième étape de "Pékin Express" au Népal qui s'annonce riche en émotions et en surprises. Voici ce qui attend les binômes encore en course.

Cette quatrième étape sera l’occasion pour les binômes encore en course de partir à la rencontre de certaines des ethnies du Népal, un pays qui en compte pas moins de 127.

Les candidats découvriront notamment les Newar, peuple historique de la vallée de Katmandou, réputé pour son artisanat, ses temples et ses fêtes religieuses mêlant hindouisme et bouddhisme.

Ils rencontreront également les Tamang, une ethnie montagnarde d’origine tibéto-birmane, profondément liée au bouddhisme et connue pour sa musique, ses chants et son sens de l’hospitalité.

Enfin, ils partageront le quotidien des Tharu, peuple des plaines du Teraï, vivant traditionnellement de l’agriculture, reconnaissable à ses maisons en terre décorées et à ses danses rituelles.

Avec leurs langues, coutumes et croyances propres, ces communautés offriront aux candidats certaines des plus belles soirées humaines de l’aventure, entre partage, traditions et émotions fortes.

Côté course, la pression montera d’un cran. Les équipes mettront leurs nerfs à rude épreuve lors d’un trek placé sous le signe de l’agilité… et des œufs, une épreuve aussi physique que délicate.

Et pour faire monter la tension, le drapeau noir fera son grand retour, prêt à bouleverser une nouvelle fois la compétition.

Extrait vidéo

« Vite, vite, elle est tombée ! »
Une candidate chute dans un ravin en pleine épreuve !

Dernière modification le mercredi, 25 mars 2026 14:55
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