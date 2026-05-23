"66 Minutes" dimanche 24 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Attention, pickpockets !

Téléphone subtilisé dans le métro, portefeuille envolé sur le Champ-de-Mars, papiers disparus en un éclair : chaque année, des dizaines de milliers de vols à la tire sont recensés dans la capitale. Les touristes ne sont pas les seuls visés. Et les voleurs, eux, n'ont jamais été aussi organisés. Face au fléau, certains ont décidé de ne plus attendre. Christian traque les pickpockets en caméra cachée, les asperge de peinture ou de spray au poivre, mais ses méthodes frôlent la ligne rouge.

Bonne nouvelle : se protéger est possible. Sacs sécurisés, portefeuilles blindés, sacoches brevetées, le marché de l’antivol en plein boom.

Millimetro : le barbier des stars

Il manie les ciseaux comme d'autres le ballon. À 25 ans, Kevin Lima, alias Millimetro, est devenu le barbier le plus courtisé des vestiaires et du rap français. Dans les hôtels de luxe et les villas privées, c'est lui qu'on appelle quand l'image compte autant que la performance. Désiré Doué, Vitinha, des stars du rap, autant de personnalités qui ornent désormais son carnet d'adresses.

Autodidacte issu d'une famille modeste de Seine-et-Marne, il a ouvert trois salons en trois ans, raflé plusieurs titres en compétition et lancé sa propre académie de formation.

Doublette : ils roulent avec votre plaque

Excès de vitesse, stationnements illicites, péages impayés, et pourtant, vous n'étiez pas là. C'est le cauchemar que vivent des milliers d'automobilistes français, victimes d'une arnaque en pleine explosion : la « doublette ». Le principe est simple : copier la plaque d'un autre véhicule pour rouler incognito, échapper aux radars et aux contrôles. La facture, elle, tombe sur l'innocent.

Le phénomène prend une ampleur inquiétante : plus de 20 000 cas recensés l'an dernier par la gendarmerie.

Les rois de la plancha ont leur coupe du monde

Soleil, convivialité et cuisine saine : la plancha a conquis les terrasses françaises. Près d'un Français sur trois en possède désormais une et le marché dépasse les 350 millions d'euros par an. Dès les premiers rayons, les ventes s'envolent en magasin comme sur internet où certains modèles atteignant plus de 2 000 euros.

Le Marquier, entreprise pionnière des Pyrénées-Atlantiques, défend fièrement son savoir-faire français. Et pour imposer la plancha comme un véritable art culinaire, la marque va encore plus loin : elle organise son propre championnat du monde à Hossegor, dans les Landes.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Canal du Midi : soleil, écluses et bonne cuisine

240 kilomètres entre Toulouse (Haute-Garonne) et la Méditerranée, des berges ombragées, des écluses centenaires et une douceur de vivre incomparable : le Canal du Midi est l'un des plus beaux voyages que l'on puisse faire sans sortir de France.

Chaque été, des familles entières embarquent à bord de pénichettes pour plusieurs jours de croisière au fil de l'eau. Pas besoin de permis bateau : en quelques heures, on apprend à manœuvrer, à s'amarrer, à vivre au rythme des écluses. Une aventure accessible, dépaysante et inoubliable.

Le long des berges, guinguettes, tables gourmandes et terrasses ensoleillées rythment les étapes. Cassoulet, poissons grillés, vins du Languedoc : ici, la gastronomie fait partie du voyage. Certaines adresses installées au bord de l'eau sont devenues de véritables institutions estivales.

Loueurs de bateaux, restaurateurs, artisans, guides : toute une région prospère grâce à cette voie d'eau mythique. Certains ont même tout quitté pour s'installer sur ses rives et ne plus jamais repartir.

Soleil, liberté et bons plans : bienvenue sur le canal du bonheur.