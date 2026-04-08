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"Pékin Express" vendredi 10 avril 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 6ème étape (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 8 avril 2026 120
"Pékin Express" vendredi 10 avril 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 6ème étape (vidéo)

Vendredi 10 avril 2026 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 6ème étape de "Pékin Express" dans laquelle les candidats encore en lice vont découvrir le deuxième pays traversé par la course : la Chine.

Immense, fascinant et doté d’une richesse culturelle exceptionnelle, la Chine promet de nouvelles aventures.

Plus précisément, les candidats exploreront le sud-ouest du pays : le Yunnan, province frontalière du Tibet, l’une des régions les plus pittoresques et authentiques de Chine. Elle abrite plus de 25 groupes ethniques minoritaires, comme les Bai, Yi, Hani ou Naxi, chacun avec ses traditions, son artisanat et ses fêtes ancestrales. Les paysages y sont spectaculaires : montagnes majestueuses, lacs scintillants, rizières en terrasses et villages traditionnels préservés.

Dès le départ, les équipes seront plongées dans la difficulté : en Chine tout change ! Alphabet, langue, coutumes, méthodes de communication et techniques de stop ! Pour les candidats, il va tout falloir redécouvrir !

Le Quizz Express fait son retour

Cette étape marque également le grand retour du jeu emblématique, avec des questions de culture générale sur la Chine. Chaque bonne ou mauvaise réponse pourra faire basculer le classement.

Tous les candidats auront le même objectif : se qualifier pour l’étape suivante et éviter l’élimination. Une étape intense où chaque détail pourra faire la différence dans la course.

Extrait vidéo

"Doucement parce que je peux tomber amoureuse."
Ce chauffeur impressionne les candidates avec sa voix incroyable !

Dernière modification le mercredi, 08 avril 2026 10:52
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