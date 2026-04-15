recherche
Pékin Express

"Pékin Express" vendredi 17 avril 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 7ème étape (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 15 avril 2026 209
"Pékin Express" vendredi 17 avril 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 7ème étape (vidéo)

Vendredi 17 avril 2026 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 7ème étape de "Pékin Express" dans laquelle les candidats encore en lice vont découvrir le royaume de Dali.

Bien que ce royaume ait disparu il y a plus de 1 000 ans, le peuple Bai, héritier de cette civilisation, perpétue encore aujourd’hui des traditions millénaires. Les participants vivront ainsi une immersion culturelle unique au coeur de ce monde hors du temps.

Le soir, les binômes partent à la recherche d’un toit dans la ville de Dali, joyau historique du Yunnan. Nichée à 1 970 mètres d’altitude, entre les montagnes du Cangshan et le lac Erhai, la ville offre un cadre spectaculaire. Les habitants, chaleureux, partagent repas traditionnels, échanges conviviaux et, pour certains binômes, expériences mystiques. Le tout sous le regard des Trois Pagodes, symbole emblématique de Dali. Une expérience inoubliable.

Côté course, missions et épreuves s’articulent autour du thème de l’équilibre, mettant à l’épreuve agilité, concentration et stratégie. En fin d’étape, la règle phare de la saison, l’Extra Time, fait son retour. Symbolisé par un t-shirt que les candidats doivent porter, cet avantage permet au binôme qui franchit la ligne d’arrivée de gagner 30 minutes sur son temps de course. Un avantage puissant et décisif, capable de sauver un binôme de l’élimination comme de propulser un autre en tête du classement. Jamais il n’aura été aussi déterminant.

Extrait vidéo

« Il y a tout le monde qui nous prend en photo, qui rigole et tout. »
Les candidates s’embrouillent en pleine épreuve, sous le regard et les photos des habitants...

Dernière modification le mercredi, 15 avril 2026 11:43
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Pékin Express, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête d'action&quot; avec les motards de la police, dérapage interdit pour les délinquants, sur W9 vendredi 17 avril 2026

"Enquête d'action" avec les motards de la police, dérapage interdit pour les délinquants, sur W9 vendredi 17 avril 2026

15 avril 2026 - 12:08

Vidéos & Replay

&quot;Pékin Express&quot; : Les binômes découvrent qu'ils doivent abandonner le GPS pour des cartes routières ! (vidéo)

"Pékin Express" : Les binômes découvrent qu'ils doivent abandonner le GPS pour des cartes routières ! (vidéo)

26 février 2026 - 14:41

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazin…

14 avril 2026 - 09:41 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...