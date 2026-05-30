"66 Minutes" dimanche 31 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 31 mai 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



La vache, nouvelle star des Français

On en compte seize millions sur le territoire, soit une vache pour quatre habitants. Longtemps cantonnées aux pâturages, les voilà devenues les nouvelles « chouchoutes » des Français. Stars des réseaux sociaux, animaux de compagnie tendance, partenaires de balades insolites, les vaches s'invitent partout. Elles deviennent même un placement financier original, avec un rendement supérieur au Livret A ! Et inspirent des loteries grandeur nature qui font fureur dans les campagnes…

Enfants en danger : révélations sur les dérives du périscolaire

Ils y laissent leurs enfants chaque jour, persuadés qu’ils sont entre de bonnes mains. Mais les parents savent-ils toujours ce qui se joue derrière les portes des centres périscolaires. Parfois une sombre réalité se dessine : personnels recrutés sans diplôme, encadrement défaillant, accidents à répétition. Dans plusieurs cas, des plaintes parlent de faits graves sur des enfants en bas âge, relançant le débat sur la sécurité et la formation des animateurs.

Grâce à une infiltration inédite, 66 Minutes lève le voile sur ces zones d’ombre. Témoignages bouleversants de maltraitances et de négligences, enquête sur un univers où la sécurité des enfants n’est pas toujours une priorité.

Olivier Goy, le combat d'une vie

Diagnostiqué de la maladie de Charcot il y a six ans, Olivier Goy défie les pronostics. Devenu l'un des visages de la lutte contre cette maladie incurable, cet entrepreneur français s'est lancé dans un combat hors norme : convaincre les plus grands de financer la recherche. Direction la Silicon Valley, où les géants de la tech veulent le rencontrer.

Un voyage hors du commun que 66 Minutes a suivi en exclusivité. Le portrait d'un homme dont le regard brillant défie la maladie.

Quand les bars deviennent des mini-stades

À l'approche de la Coupe du Monde, les bars sportifs se préparent à un afflux record de clients. Et pour les attirer, chacun rivalise d'ingéniosité… Écrans géants, sons immersifs, gradins sur mesure, certains transforment leur établissement en véritable stade miniature, avec parfois plusieurs centaines de places et des dispositifs spectaculaires. Une tendance qui séduit de plus en plus de supporters, prêts à délaisser leur canapé pour vivre les matchs comme s'ils y étaient. Comment les bars deviennent-ils les nouveaux stades de la Coupe du Monde ?

Déclarés morts… mais bien vivants !

Chaque année en France, des dizaines de personnes sont déclarées mortes alors qu'elles sont encore bien vivantes. Erreurs d'état civil, homonymies, fraudes : les causes varient, les conséquences sont terribles. Radiation de l'assurance maladie, annulation des papiers d'identité, blocage des comptes bancaires, du jour au lendemain, tout s'arrête. Et pour réapparaître officiellement, le parcours est long, coûteux, parfois interminable…. Un combat absurde pour prouver chaque jour qu'on est encore en vie.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Paillotes : ils vous régalent les pieds dans l'eau

Il y aurait près d’un millier de paillotes en France. Ces restaurants de bord de mer, pour la plupart éphémères, se montent en avril pour laisser « plage nette » fin septembre. Dès les beaux jours et pendant toute la saison estivale, ils attirent autant pour leur cadre idyllique que pour leur cuisine. Entier, en filet, simplement grillé, ou ultra travaillé pour une recette gastronomique de haute volée, le poisson se déguste sous toutes les formes.

À Sète (Hérault), deux couples se sont lancés dans une aventure hors-norme en rachetant une institution locale : la paillote Ola. Si Christophe et Louis, anciens mareyeurs sont incollables en poissons frais, ils doivent apprendre à gérer cet établissement face mer d’une capacité de cinq-cents couverts par service.

Dans le Gard, Za est ancien pêcheur. Il a fait d’un petit kiosque à sandwich, une des adresses les plus prisées de la région et que les initiés voudraient tenir secrète.

À Bandol (Var), le chef Martin Feragus vient d’obtenir sa première étoile avec une étonnante cuisine terre-mer et notamment son plat signature le foie gras à la sardine.

Grosse paillote, cabane ou restaurant étoilé : ils vous régalent les pieds dans l’eau.