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"Pékin Express" vendredi 24 avril 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 8ème étape (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 avril 2026 181
"Pékin Express" vendredi 24 avril 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 8ème étape (vidéo)

Vendredi 24 avril 2026 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 8ème étape de "Pékin Express" dans laquelle les candidats encore en lice vont tenter de se qualifier pour le prochain pays : la Thaïlande.

Pour cette huitième étape, les binômes encore en lice vont découvrir un site unique au monde : la forêt de pierre du Yunnan. Vieille de 270 millions d’années, cette merveille naturelle s’étend sur 400 km² et dévoile des formations rocheuses spectaculaires, comme des flèches de pierre. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle offre un paysage fascinant aux formes surprenantes, entre tours et labyrinthes. Les candidats vont en prendre plein les yeux dans ce décor presque surnaturel.

Côté course, les binômes devront maîtriser l’art des ombres chinoises pour avancer en stop. Entre quiproquos, situations loufoques et moments de tension, les candidats vivront des instants à la fois drôles et stressants, qui promettent rires et crises de nerfs.

En fin d’étape, la fameuse règle des équipes divisées fera son retour : chaque candidat devra se débrouiller seul, en stop ou lors de l’épreuve d’immunité, pour préserver la place du binôme dans la compétition.

Extrait vidéo

"Je te laisse 5 minutes, tu arrives à me perdre les trucs."
La tension monte dans le binôme quand le père égare les instructions...

Dernière modification le mercredi, 22 avril 2026 13:02
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