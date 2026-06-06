"66 Minutes" dimanche 7 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Vagues de chaleur : pourquoi tant de noyades ?

La vague de chaleur qui a frappé la France fin mai a fait sept morts, dont cinq par noyade. Un chiffre qui n'étonne pas les spécialistes : chaque épisode caniculaire s'accompagne d'une hausse brutale des noyades mortelles. L'an dernier, on en a compté plus de quatre-cents, en mer, rivière, lac ou en piscine privée. Une hécatombe silencieuse qui frappe souvent les plus jeunes.

Comment s'explique ce phénomène ? Et comment mieux protéger ses enfants près des plans d'eau ?

Michael Jackson : offrez-vous un morceau de légende

Et si vous repartiez avec un petit bout de légende ? Début juin, près de Paris, une vente aux enchères a proposé une cinquantaine d'objets ayant appartenu au Roi de la Pop, Michael Jackson. Certains fans ont misé toutes leurs économies pour décrocher un souvenir unique. Une fièvre qui dit tout de l'incroyable emprise de Michael Jackson, 17 ans après sa mort.

Son biopic a battu tous les records avec plus de cinq millions d'entrées en un mois en France. Une première en vingt ans pour un film de ce genre. « Billie Jean », « Beat It », ses tubes squattent à nouveau le sommet des charts. La légende, elle, est éternelle.

Arnaque en blouse blanche : il soignait surtout ses comptes

Il soignait ses patients. Du moins, c'est ce qu'il déclarait. Cet infirmier libéral de La Rochelle (Charentes-Maritimes) a détourné plus de 500 000 euros en facturant des soins et des visites jamais effectués. Ce sont ses horaires de travail invraisemblables qui ont fini par alerter les autorités. Condamné à deux ans de prison, il a depuis pris la fuite à l'étranger.

Un cas extrême, mais loin d'être isolé : les fraudes de professionnels de santé coûtent chaque année des centaines de millions d'euros à l'Assurance maladie.

Jeux du dopage : le spectacle à tout prix

Las Vegas (Nevada – USA), il y a quelques jours. 42 athlètes, aucune limite : stéroïdes, EPO, hormone de croissance, tout était autorisé. Les Enhanced Games, les premiers jeux officiels du dopage, promettaient de pulvériser les records mondiaux, avec 250 000 dollars par victoire et un million de bonus pour tout record du monde battu. Un seul athlète français a finalement cédé : le sprinter Mouhamadou Fall, 34 ans.

66 Minutes a tenté de comprendre les effets d’un dopage assumé sur un corps. Et quelle valeur accorder à ces performances hors normes.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Philadelphie : le berceau des États-Unis

Le 22 juin prochain, les Bleus affrontent l'Irak à Philadelphie en Pennsylvanie (USA) dans le cadre de la Coupe du monde de football. Et « Philly », comme l'appellent ses habitants, est bien décidée à profiter de la compétition pour s'imposer sur une autre scène, celle du tourisme mondial.

Longtemps éclipsée par New York, Miami (Floride) ou Los Angeles (Californie), cette métropole de six millions d'habitants est pourtant l'une des plus riches dans l'histoire des États-Unis. C'est ici qu'a été signée la Déclaration d'Indépendance, que Rocky Balboa gravissait en courant les marches du musée des Beaux-Arts, dans l'une des scènes les plus iconiques du cinéma américain. Et c'est ici, aujourd'hui, qu'une nouvelle génération de visiteurs et d'expatriés français choisissent de poser ses valises.

Des quartiers entiers, longtemps délaissés, connaissent une renaissance spectaculaire : galeries d'art, restaurants branchés, marchés de producteurs, scène musicale en plein essor.

Et puis il y a la gastronomie. Le cheesesteak, sandwich culte fait de bœuf émincé et de fromage fondu, est devenu un symbole national. Mais derrière ce classique populaire, une scène culinaire ambitieuse a émergé, portée par des chefs qui revisitent les traditions locales avec audace.