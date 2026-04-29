"Pékin Express" vendredi 1er mai 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 9ème étape (vidéo)

Vendredi 1er mai 2026 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 9ème étape de "Pékin Express" dans laquelle les candidats encore en lice vont découvrir un nouveau pays : la Thaïlande.

Pour cette 9ème étape, les candidats encore en lice découvrent la Thaïlande, surnommée le “pays du sourire”.

Entre temples dorés, bouddhas monumentaux, marchés flottants et jungle tropicale, le pays offre des paysages de carte postale. Les candidats iront aussi à la rencontre des Thaïlandais. Fier de n’avoir jamais été colonisé, le peuple thaï est aussi reconnu pour son hospitalité chaleureuse et son profond respect des coutumes bouddhistes.

Au menu de cette étape : des missions toutes plus surprenantes les unes que les autres : épreuve sur l’eau, à dos d’éléphant ou encore dégustations peu ragoûtantes.

Mais l’étape sera aussi marquée par la règle des intouchables : à chaque sprint intermédiaire remporté, un binôme devient intouchable et décroche un avantage crucial sur ses adversaires. Tous voudront obtenir ce statut… et surtout éviter la dernière place.

Extrait vidéo

"On voit que les gens sont réceptifs."

Ce binôme improvise un show dans la rue pour trouver une voiture qui voudra bien les prendre… avec cet énorme dragon...