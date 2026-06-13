"20h30 le samedi" raconte la naissance des stars du ballon rond ce 13 juin 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 13 juin 2026 sur France 2, "Les dieux du foot" un document qui revient sur l’évolution du football et de ses joueurs vers le star-system, en prenant comme point de départ l’époque où les footballeurs étaient encore des sportifs peu médiatisés.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Les dieux du foot

À l'heure du coup d'envoi de la Coupe du monde, "20h30 le samedi" remonte le temps. En effet, par le passé, les footballeurs furent des sportifs presque comme les autres, très éloignés du star-system... Quelles ont été les premières légendes françaises ?

Certains joueurs n’avaient aucune envie d’être célèbres et ont évité les projecteurs autant qu'ils le pouvaient. Mais quand le football est arrivé dans les foyers – avec des retransmissions en direct à la télévision –, des actions et des gestes sont rentrés dans la mémoire collective.

Trompettes de la renommée

La renommée qui percute une personnalité, cela peut briser une trajectoire. Certains l’ont surmontée, d’autres s’y sont brûlé les ailes. Ils s’appellent Dominique Rocheteau, Diego Maradona ou encore David Beckham… et sont français, argentin ou anglais. Le magazine raconte leur histoire.

Un récit signé Stéphanie Rathscheck, Jean-Charles Guichard et Elise Leygnier / Francetv Presse.