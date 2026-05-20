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Finale de "Pékin Express" à Bangkok vendredi 22 mai 2026 sur M6 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 20 mai 2026 195
Finale de "Pékin Express" à Bangkok vendredi 22 mai 2026 sur M6 (vidéo)

Vendredi 22 mai 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la grande finale de la 22ème saison de "Pékin Express" qui va se dérouler à Bangkok.

La capitale thaïlandaise, Bangkok, vibrante et bouillonnante, sera le théâtre de la grande finale de cette 22ème saison. Entre temples dorés, marchés animés, canaux pittoresques et gratte-ciel modernes, la ville offre un mélange unique de traditions ancestrales et de modernité effervescente. Les finalistes, Anna et Anthony et Thelma et Claire s’y affronteront dans des lieux emblématiques, offrant un décor spectaculaire pour cette ultime étape.

Cette course unique sera formée de 3 sprints intermédiaires pendant lesquels les 2 équipes tenteront de gagner un maximum d’argent pouvant aller jusqu’à 100 000 euros. C’est la fameuse règle du “Time is money” : la première équipe arrivée déclenchera une balise, qui chaque seconde fera perdre 10 euros à la 2ème équipe.

Ensuite, les cagnottes des deux binômes seront figées et place au grand sprint final, qui verra l’un d’eux repartir avec le montant de sa cagnotte et décrocher le titre de vainqueur de la saison 22 de Pékin Express !

Les nerfs des candidats seront mis à rude épreuve lors de missions redoutables : dégustation de mets thaïlandais dans le célèbre marché flottant de Damnoen Saduak, délicieux pour les locaux, mais un vrai cauchemar pour les candidats, mission vertigineuse au sommet de la tour MahaNakhon, et défis au mythique stade de boxe de Rangsit.

À ce stade de la compétition, les 2 équipes ne se feront plus de cadeaux et c’est une lutte acharnée que se livreront les 2 équipes finalistes.

Quelle équipe aura la chance de remporter le titre si convoité de gagnant de la saison 22 de Pékin Express ?

Extrait vidéo

"Là, c’est vraiment l’angoisse !"
En pleine course, leur chauffeur s’arrête et prend tout son temps pour aller aux toilettes !

Dernière modification le mercredi, 20 mai 2026 14:07
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