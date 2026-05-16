"66 Minutes" dimanche 17 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 17 mai 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Concours Lépine : des inventeurs de génie !

Le stylo à bille, la cocotte-minute ou le jeu des 1000 bornes sont nés ici. Depuis cent-vingt-cinq ans, le Concours Lépine fait émerger des inventions qui changent nos vies. Cette année encore, des dizaines de créateurs dévoilent leurs idées les plus folles à Paris. Objets révolutionnaires, trouvailles bluffantes, innovations solidaires : plongée dans les coulisses du génie français.

Le smash burger écrase tout

C’est le nouveau produit star de la street food : le smash burger. Un sandwich au steak coupé finement, croustillant et tendre à la fois. À en croire les spécialistes du genre, le smash burger serait meilleur que la version classique. Et il gagne même les cuisines des restaurants étoilés ! Reportage sur le succès français de cette folie gourmande « made in USA ».

La face cachée du travail dissimulé

Chaque année en France, le travail dissimulé représente un manque à gagner estimé à 10 milliards d'euros pour les finances publiques. Un phénomène qui touche de nombreux secteurs d'activité : restauration, commerce, aide à la personne, bâtiment ou encore emplois saisonniers. Derrière cette réalité économique, des conséquences concrètes pour toutes les parties concernées. Les travailleurs non déclarés se retrouvent privés de toute protection sociale, les employeurs, quant à eux, s'exposent à des sanctions pénales et financières sévères.

Prix des carburants : le casse-tête des vacances

Tensions internationales, prix du pétrole qui s'affole, billets d'avion qui s'envolent, préparer ses vacances d’été n’a jamais été aussi compliqué. Avion ou voiture ? Réserver maintenant ou attendre que ça se tasse ? Espagne, Grèce ou France ? Résultat : les agences de voyage croulent sous les appels de clients désorientés. Des familles se retrouvent à tout recommencer après une annulation de dernière minute. Et pendant ce temps, les prix continuent de grimper. Bonne nouvelle : les solutions existent, et elles sont parfois là où on ne les cherche pas.

Frelon asiatique : ennemi public numéro un des beaux jours

Ils envahissent les jardins, tournent autour des repas d’été et sèment la panique jusque sous les toits des maisons. En 2026, jusqu’à 700 000 nids de frelons asiatiques pourraient être recensés en France. Désinsectiseurs perchés à vingt mètres de haut, pièges artisanaux, solutions à petits prix, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour protéger sa famille, ses animaux et ses ruches avant que l’été ne vire au cauchemar.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Cannes : ils rêvent de prendre la lumière !

Chaque année, pendant quinze jours, Cannes (Alpes-Maritimes) devient la capitale mondiale du cinéma. Les stars défilent, les flashs crépitent, le monde entier regarde. Mais qui se cache vraiment derrière ce spectacle millimétré ? Invisibles sur le tapis rouge, indispensables dans les coulisses ils dressent les tables à minuit, règlent les lumières à l'aube, et font en sorte que chaque soirée ressemble à un rêve, même quand tout menace de partir en vrille. Quinze jours d'adrénaline, de nuits trop courtes et de petits miracles logistiques répétés à l'infini.

Et puis il y a l'autre Cannes. Celle des rêveurs. Les fans qui campent des heures derrière les barrières pour un selfie ou un autographe arraché à la va-vite. Les aspirants comédiens et mannequins qui ont tout misé sur leur présence ici : la bonne rencontre, le bon regard au bon moment et peut-être, qui sait, le début de tout.

Des coulisses agitées, aux trottoirs de la Croisette : glamour, sueur, fous rires et émotions garantis.