“Pékin Express” : Claire et son père Christophe remportent la 14ème saison à Istanbul (vidéo)

Mardi 27 avril, Stéphane Rotenberg vous a proposé de suivre dès 21:05 la finale de la 14ème saison de “Pékin Express” qui a été remportée par Claire et Christophe, la fille et son père.

L'aventure a démarré le 23 février dernier en Ouganda. Lancés au départ sur « Les pistes de la terre rouge », les 8 binômes devaient traverser l’Ouganda, l’Éthiopie et les Émirats Arabes unis, avant de disputer la grande finale à Dubaï mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Pour cause de pandémie, la course a débuté sur les routes les plus désertiques du monde en Ouganda, mais s'est poursuivie quelques mois plus tard à travers la Grèce, terre des cités antiques puis s'est achevée en Turquie, un pays aux formations géologiques exceptionnelles.

Deux binômes se sont affrontés en finale : Claire et son père Christophe et les deux soeurs Rose-Marie & Cinzia.

Le père chic, Christophe, et la fille choc, Claire, remportent cette 14ème saison de Pékin Express !