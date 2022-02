“Pékin Express” : grosse crise entre Arlette et Caroline sur leur Rosalie (vidéo)

Jeudi 10 février dès 21:10, Stéphane Rotenberg vous a proposé de suivre sur M6 la première étape de “Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal” au cours de laquelle Arlette & Caroline ont vécu une grosse crise sur une Rosalie...

C'est la dernière ligne droite de l'étape, Stéphane Rotenberg attend les binômes sur la ligne d'arrivée. Mais comme dans chaque arrivée dans une grande capitale, “Pékin Express” réserve une surprise aux candidats...

Alors qu'elles pensent arriver sur le drapeau rouge, Arlette & Caroline aperçoivent le panneau « Voiture interdite » et comprennent que la course n'est pas terminée. C'est en effet en vélocipède que les candidats vont devoir parcouvrir les 3 derniers kilomètres.

Parmi tous les vélocipèdes proposés, Arlette & Caroline choisissent une Rosalie à deux places. Le stress de la compétition ferait-il perdre les pédales à notre binôme mère-fille ? La course en rosalie s'avère en effet être une source de dispute entre Arlette et Caroline, plus remontées que jamais !

Arrivées en première position, Arlette & Caroline remportent donc la première étape de “Pékin Express” ainsi qu'une amulette d'une valeur de 10.000 euros.

Arrivés en dernière position, Sylvie & Alex ont choisi le binôme d'inconnus pour le duel final. Malheureusement pour eux, Etienne, du bînome d'inconnus a remporté le duel et l'enveloppe noire a révélée que l'étape était éliminatoire. Sylvie & Alex ont donc quitté l'aventure dès la première étape, ou presque... Car ils seront encore dans la course la semaine prochaine en équipe cachée...