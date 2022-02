“Pékin Express” : en équipe cachée, Alex et Sylvie, ont été rattrapés juste avant l'arrivée de l'étape ! (vidéo)

Jeudi 17 février, Stéphane Rotenberg vous a proposé de suivre sur M6 la seconde étape de “Pékin Express” au cours de laquelle Sylvie & Alex ont été traqués par les autres binômes tout au long de la course.

Arrivés en dernière position lors de la première étape et ayant perdu le duel final, Sylvie & Alex ont été éliminés. Une élimination de courte durée car ils apprenaient quelques heures après par la télévision locale qu'ils restaient en course dans la 2ème étape en tant qu'équipe cachée.

Pas facile de continuer la course en restant totalement caché ! Pour Alex et Sylvie, cette seconde chance s’avère être un mélange de stress, de stratégies et de fous-rires ! Mais parviendront-ils à ne pas se faire démasquer par leurs concurrents ?

Malheurement non, Alex et Sylvie se feront démasquer et rattraper par Jean-Claude et Axel qui qualifieront pour la même occasion l'ensemble des binômes pour la 3ème étape.

La 2ème étape a été remportée par Lucas & Nicolas qui obtiennent une amulette d'une valeur de 10.000 euros. Cette étape étant éliminatoire, il n'y a pas eu de troisième chance pour Alex et Sylvie qui ont quitté définitivement l'aventure.