Extrait "Pékin Express" : Première nuit à deux pour le patron et son employée... (vidéo)

Jeudi 16 février 2023 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 1ère étape de "Pékin Express" au cours de laquelle Xavier et Céline, patron et employée dans la vie, vont devoir dormir ensemble pour la première fois !

Xavier est le patron de Céline depuis 10 ans. Il l’a embauchée quand elle avait 25 ans, l’a vu grandir et un véritable sentiment paternaliste est né entre la jeune fille et lui. Malgré leur complicité, les deux lorrains ne se voient jamais en dehors de l’entreprise et continuent à se vouvoyer quand ils se parlent.

Après avoir passé un an en Australie, Céline est devenue mordue de voyage et a envie de nouveaux horizons. Xavier a toujours été attiré par les défis et les nouvelles expériences.

"Pékin Express" est l’occasion pour eux de voir s’ils sont capables de vivre une aventure ensemble, de dépasser leur relation patron/employée et de peut-être enfin passer du vouvoiement au tutoiement.

Dans "Pékin Express" les nuits se passent chez les locaux... C'est donc une première nuit que vont passer ensemble Xavier et Céline, dans un lit pas très grand... Une situation un peu gênante, mais quand on est KO après une journée de course, pas le choix...