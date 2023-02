"PÃ©kin Express" : Communication au Â« STOP Â» pour le couple breton, ce soir sur M6 (vidÃ©o)

Rendez-vous à 21:10 sur M6 ce jeudi 23 février 2023 avec Stéphane Rotenberg pour suivre la 2ème étape de "Pékin Express" au cours de laquelle notre couple de bretons va nous montrer qu'il maîtrise à la perfection le talkie-walkie...

Pour cette 2ème étape de l’aventure, les candidats s’enfoncent encore un peu plus dans les montagnes pour découvrir les hauts plateaux boliviens.

Ils emprunteront des routes au milieu d’un paysage aride, jusqu’au sublime désert de sel d’Uyuni. Et un binôme aura même la chance de dormir en plein milieu de ce paysage lunaire et unique au monde, dans un décor sublime : un palais de sel ! Un des plus beaux bonus de l’histoire de Pékin express !

Une surprise inattendue viendra pimenter l’auto-stop, nous promettant des moments hilares ! La course sera ainsi plus serrée que jamais et les candidats devront faire appel à leur sens du spectacle !

Au cours de cette étape, notre couple breton va nous montrer une maîtrise parfaite du talkie-walkie... Combien de « STOP » ? Comptez... « STOP » !