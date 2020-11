“Koh-Lanta, les 4 terres” : 15ème épisode vendredi 27 novembre sur TF1, les 1ères images (vidéo)

Vendredi 27 novembre à 21:05, Denis Brogniart vous proposera de suivre sur TF1 le 15ème épisode de “Koh-Lanta, les 4 terres” et la mythique épreuve de l'orientation, dernière ligne droite avant les poteaux.

Les cinq aventuriers encore en course rêvent tous de la finale de Koh-Lanta ! Qui fera honneur à sa région et se qualifiera pour remporter le titre tant envié d’ultime aventurier et les 100 000 euros promis au vainqueur ?

Qui brillera sur l’éprouvante épreuve d’orientation ? Qui gardera son cap et ses nerfs ? Qui seront les trois finalistes à avoir le privilège de monter sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta ?

Toutes les réponses dans cet épisode de “Koh-Lanta, les 4 Terres” ! Découvrez les premières minutes exclusives.