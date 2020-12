“Koh-Lanta, les 4 terres” : les 1ères images de la finale, vendredi 4 décembre sur TF1 (vidéo)

Vendredi 4 décembre, Denis Brogniart vous proposera de suivre dès 21:05 sur TF1 la grande finale de “Koh-Lanta, les 4 terres” dont la mytique épreuve des poteaux départagera les 3 finalistes.

C’est la grande finale de Koh-Lanta ! Alexandra, Brice et Loïc, les trois derniers aventuriers encore en lice, ont chacun porté fièrement les couleurs de leur région jusqu’à maintenant mais à Koh-Lanta, c’est bien connu : «Il n’en restera qu’un !».

Alors, qui gagnera la mythique épreuve des poteaux et quel adversaire sera choisi par le gagnant ou la gagnante pour le duel final ? Et surtout, qui remportera le titre suprême et les 100 000 euros ?

Après une compétition acharnée, il est temps de découvrir le grand gagnant ou la grande gagnante de l’édition Koh-Lanta, les 4 Terres !

Extrait de l'émission Koh-Lanta, les 4 terres, la finale.