“Koh-Lanta, les 4 terres” : Alexandra reverse une partie de ses gains au fonds #PourBertrandKamal (vidéo)

Vendredi soir, Alexandra a remporté face à Brice la grande finale de “Koh-Lanta, les 4 terres”. Nous vous proposons de découvrir la réaction d'Alexandra quelques minutes après le direct...

Dans cette interview réalisée par MyTF1, Alexandra revient sur son incroyable parcours dans cette saison des régions et annonce qu'elle souhaite reverser une partie de ses gains au fonds #POURBERTRANDKAMAL. Un geste qui résume parfaitement Queen Alex (son surnom sur les Réseaux sociaux) durant toute l'aventure Koh-Lanta, les 4 Terres.

Alexandra est la grande gagnante de ce Koh-Lanta, les 4 Terres. Un score serré face à Brice, le vainqueur des poteaux. Une victoire que notre Wonder Woman de l'Ain a construit durant ses 40 jours de survie... Altruiste, logique, téméraire et perséverente, Alexandra s'est muée en une véritable guerrière impressionnant les autres aventuriers et les internautes.

Et c'est avec, là encore, beaucoup de générosité qu'elle a décidé de donner une partie de ses gains au fonds dédié #POURBERTRANDKAMAL