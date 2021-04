“Koh-Lanta” : colère et rancoeurs en Polynésie, vendredi 30 avril sur TF1 (vidéo)

Vendredi 30 avril à 21:05, Denis Brogniart vous proposera de suivre sur TF1 le 8ème épisode de “Koh-Lanta : les armes secrètes”. Découvrez les toutes premières minutes de cet épisode.

Sur le camp blanc, c’est le rififi. Les deux clans qui se croyaient unis ne le sont pas du tout et vendredi soir, les aventuriers déballent leur sac.

C’est la colère chez les ex jaunes. Myriam et Thomas veulent venger Shanice et tiennent pour responsable Vincent. Mais c’est Lucie qui rentre en mode guerrière.

Des rancoeurs tues jusque-là vont être dévoilées au grand jour et ça va faire grand bruit ! Les sentiments s’emballent, les reproches fusent et une arme secrète va être découverte.

Entre moments de vérité et surprise totale, la soirée s’annonce animée en Polynésie.