“Koh-Lanta” : 10ème épisode vendredi 14 mai sur TF1, les 1ères images (vidéo)

Vendredi 14 mai à 21:05, Denis Brogniart vous donne rendez-vous sur TF1 pour la diffusion du 10ème épisode de “Koh-Lanta, les armes secrètes”. Découvrez les premières minutes...

En Polynésie, il y a de moins en moins d’aventuriers en lice pour le titre d’ultime survivant et les 100 000 euros en jeu. L’étau se resserre et les places sont de plus en plus chères à l’approche de la finale.

Mais les conditions de vie sont de plus en plus dures et il faut résister aussi bien physiquement que mentalement car il devient encore plus difficile de tirer son épingle du jeu.

Entre rapprochements et déceptions, les choix sont cornéliens en Polynésie. Certains vont connaître de vraies difficultés, mais l’entraide et le surpassement seront de nouveau au rendez-vous.

La tribu réunifiée se réveille au lendemain du départ de Laetitia et Vincent, encore sous le choc du coup de maître de Lucie…