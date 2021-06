“Koh-Lanta” : regardez la réaction de Maxine la gagnante de l'édition des Armes Secrètes (vidéo)

Après 35 jours de survie et sa victoire sur les mythiques poteaux de “Koh-Lanta”, Maxine a été désignée grande gagnante de l'édition des Armes Secrètes par le jury final.

Ancienne championne de gymnastique acrobatique et de plongeon, Maxine a abandonné juste avant les JO de Rio (en plongeon), victime d’un burn out. Déçue pour elle, et pour son papa (ancien champion du monde de Tumbling) qui la coache depuis toujours, elle est restée dans le domaine du sport.

Aujourd’hui journaliste sportive, toute sa vie tourne autour de la performance. Toujours aussi compétitrice et assoiffée de médailles, Maxine a souhaité redevenir une athlète de haut-niveau le temps d’un Koh-Lanta… Pour l’adrénaline, pour le challenge. Koh Lanta, c'était ses JO à elle !

Découvrez l'interview de Maxine réalisée quelques minutes seulement après l'annonce du grand gagnant de cette saison de “Koh-Lanta, les armes secrètes”.