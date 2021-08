“Koh-Lanta, la légende” : voici les 20 aventuriers qui vont s'affronter à partir du 24 août sur TF1

Alexandra

« J’étais tellement fière d’avoir gagné ma précédente aventure ! Je veux la retenter pour continuer à faire passer le message, notamment à mes filles, de l’importance de ne jamais baisser les bras. Montrer qu’avec des efforts, du travail et de la volonté, on peut réaliser ses rêves. J’ai pu prouver que Wonder Woman n’était pas seulement un personnage de fiction et qu’elle pouvait aussi être une maman. Cette fois-ci, je veux montrer que j’ai ma place parmi les super-héros que je vais retrouver sur l'île. Koh-Lanta m’a permis d’avoir davantage confiance en moi, d’être moins timide, d’aller plus vers les autres et d’être plus fonceuse. Voir que l’unité de l’équipe dans la stratégie et la performance sur les jeux fédèrent à ce point m’a beaucoup touchée. L’émotion de ces victoires reste mon plus beau souvenir de l’aventure. »