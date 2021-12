Denis Brogniart vous donne rendez-vous mardi 14 décembre à 21:05 sur TF1 pour l’épilogue de la palpitante saison “Koh-Lanta, La légende” !

Pour cette finale, ils ne sont plus que 3 sur les 21 aventuriers au départ : Ugo, Claude et Laurent. Eux qui ont traversés les épreuves, les stratégies et les surprises de cette saison anniversaire !

Les 3 derniers naufragés vont désormais affronter la mythique épreuve des Poteaux. Il faudra être endurant, être patient mais aussi trouver l'équilibre !

Car il faut remporter cette épreuve pour être certain de pouvoir choisir son demi-finaliste et se présenter devant le Jury Final.

Seul l’un d’entre eux sera sacré grand gagnant de cette édition, et remportera ainsi les 100 000 euros promis au vainqueur.

Alors, qui sera LA légende parmi les légendes ?

Ne ratez pas la grande finale de ce “Koh-Lanta, La légende” !