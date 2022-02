“Koh-Lanta, le totem maudit” : 1er épisode mardi 22 février sur TF1, les 1ères images (vidéo)

Rendez-vous mardi 22 février à 21:10 sur TF1 avec Denis Brogniart pour suivre le premier épisode de la nouvelle saison de “Koh-Lanta” baptisée « Le Totem Maudit ». Découvrez les 1ères images inédites dévoilées par TF1.

Cette nouvelle saison de “Koh-Lanta” est totalement inédite. C’est du jamais vu : il n’y aura pas un, mais 2 totems cette année !

Celui que vous connaissez, le totem d’immunité, qui protège les gagnants… et le Totem Maudit !

Perdre une épreuve, c’est en hériter, et subir l’une de ses nombreuses malédictions.

Son ombre plane sur cette saison, du premier au dernier jour de l’aventure.

C’est une certitude, le Totem Maudit va bousculer les destins des 24 nouveaux aventuriers qui ont décidé de se mesurer les uns aux autres.

Dans des conditions dantesques, au pied des spectaculaires falaises de l’archipel de Palawan aux Philippines, ces 24 apprentis Robinsons vont découvrir la vie à la dure, la faim, la fatigue et les stratégies.

Avec courage et détermination, ces 12 femmes et ces 12 hommes vont tout faire pour réaliser leur rêve, et gagner “Koh-Lanta”.

Mais la route longue, et semée d’embûches, au premier rang desquelles se trouve, cette année, le Totem Maudit.