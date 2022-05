“Koh-Lanta, le totem maudit” : 12ème épisode, les destins liés, mardi 17 mai sur TF1 (vidéo)

Mardi 17 mai à partir de 21:10, Denis Brogniart vous proposera de suivre sur TF1 le 12ème épisode de “Koh Lanta : le totem maudit” au cours duquel deux aventuriers seront éliminés.

Aux Philippines, la situation se tend. Les Jaunes sont amers face aux stratégies des Rouges.

Mais les cartes vont être rebattues via les associations issues du tirage au sort des Destins liés. Cela complique tout : ils vont jouer ensemble, mais aussi perdre ensemble. Il va falloir arbitrer entre choix du cœur et stratégie et cela ne sera pas facile.

Côté jeu de confort, les candidats auront le droit à la boue et à la fameuse épreuve parfois redoutée de la dégustation !

Entre cas de conscience et grosse surprise, ne manquez pas ce nouvel épisode.